2024年4月25日（木）より「SHIBUYA TSUTAYA」5階に、ポケモンカードゲーム公認ラウンジ「POKÉMON CARD LOUNGE」がオープン！「POKÉMON CARD LOUNGE」では、洗練されたデザインの中でポケモンカードゲーム体験ができるほか、オリジナルグッズ販売も行われます☆ SHIBUYA TSUTAYA「POKÉMON CARD LOUNGE（ポケモンカード ラウンジ）」  オープン日：2024年4月25日（木）予約開始日：2024年4月15日（月