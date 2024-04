2024年4月25日(木)より「SHIBUYA TSUTAYA」5階に、ポケモンカードゲーム公認ラウンジ「POKÉMON CARD LOUNGE」がオープン!

「POKÉMON CARD LOUNGE」では、洗練されたデザインの中でポケモンカードゲーム体験ができるほか、オリジナルグッズ販売も行われます☆

SHIBUYA TSUTAYA「POKÉMON CARD LOUNGE(ポケモンカード ラウンジ)」

オープン日:2024年4月25日(木)

予約開始日:2024年4月15日(月)〜

所在地:東京都 渋谷区 宇田川町21-6 SHIBUAYA TSUTAYA 5F店

座席数:フロア内78席・個室内4席 計82席

営業時間:10時〜22時30分

電話番号:03-6837-3000 ※2024年4月25日(木)以降、対応可能

支払い方法:キャッシュレス決済のみ ※一部対象外の決済もあり

料金:

・一般席料金:初回60分 1,650円(税込)、延長30分毎 660円(税込)

・PRIVATE ROOM(定員4名):初回60分 8,250円(税込)、延長30分毎 3,300円(税込)

・3時間パック:一般席料金 3,650円(税込)/PRIVATE ROOM 18,500円(税込)

ポケモンカードゲームは、ゲームソフト『ポケットモンスター』シリーズの世界をテーマにした、ふたり用対戦型トレーディングカードゲームです。

カードには、イラストのほかに、ポケモンについての説明や、ワザやHPなどポケモンの強さを表す情報も書かれていて、ポケモン図鑑を作るのと同じように、カードを「集める」ことを楽しめます。

また、60枚のカードを組み合わせたデッキを使って、バトルすることができます。

そんなポケモンカードゲームの公認ラウンジ「POKÉMON CARD LOUNGE」が、2024年4月25日(木)より「SHIBUYA TSUTAYA」5階にオープン!

「POKÉMON CARD LOUNGE」では、洗練されたデザインの特別な空間の中、こだわり抜いた上質なオリジナル対戦席にて、ポケモンカードゲーム体験を楽しむことができます。

「POKÉMON CARD LOUNGE」の壁面には、「基本エネルギー」のエネルギーマークなどがデザインされ、ポケモンカードゲームらしさのあふれる空間になっているのが特徴。

さらに、ポケモンカードゲームを居心地良く対戦できるよう、全ての机や椅子などはオーダーメイドされています。

対戦席ではフリードリンク&フリースナック(ドリンク約50種類・個包装お菓子類約30種類)を楽しむことができるのも嬉しいポイント。

持参したカードでポケモンカードゲームを遊ぶことはもちろん、「ポケモンカードゲーム Classic」などのデッキやサプライなどの必要なアイテムも無料でレンタルできるので、手ぶらで来店しても楽しむことができます☆

そのほか「POKÉMON CARD LOUNGE」では、4名まで入室可能なプライベートルーム1室を完備しており、グループで周りを気にせずにプレイすることも、ゆっくりと過ごすことも可能です。

※「ポケモンカードゲーム Classic」は台数に限りがあります

利用特典・ノベルティ

「POKÉMON CARD LOUNGE」を利用の方には、記念ノベルティとしてエネルギーマークがデザインされたウェルカムカード全11種の内から、ランダムに1つをプレゼント!

ウェルカムカードはデッキケース内の仕切り板として使うのにも良いサイズです。

裏面には、来場日や使用したデッキの記入ができ、遊んだ体験を裏面に記載することもできます。

「POKÉMON CARD LOUNGE」オリジナルグッズ

物販エリアでは、ポケモンカードゲーム関連グッズや、「基本エネルギー」のエネルギーマークなどのフロアデザインをモチーフとした「POKÉMON CARD LOUNGE」オリジナルグッズを販売。

アパレル雑貨、文具類、生活雑貨など、高級感がありながらも普段使いができるグッズや、デッキシールド・デッキケース・ラバープレイマットなどの対戦で使える商品など、計30種類が展開されます。

※オリジナルグッズ全ラインナップや料金等の詳細は「POKÉMON CARD LOUNGE」公式サイトにて、4月25日(木)までに順次掲載

※商品画像はイメージとなり、取り扱い商品等は実際とは異なる場合があります

ギャラリーエリア

ギャラリーエリアでは、カードの質感やキラキラ感がそのままに再現された特別な特大カードの6枚の展示を行います。

ポケモンカードの持つ魅力を大迫力で楽しめる展示エリアです。

※予告なく変更または終了する場合があります

洗練された上質な空間で、特別なポケモンカードゲーム体験ができる公認ラウンジ。

2024年4月25日(木)より「SHIBUYA TSUTAYA」5階にオープンする、ポケモンカードゲーム公認ラウンジ「POKÉMON CARD LOUNGE」の紹介でした☆

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です

