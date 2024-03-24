本物の魔女？「魔女歓迎」の看板に引き寄せられ放火した女が逮捕された。警察が公開したマグショット（犯罪容疑者の顔を識別するために法執行機関が撮影する写真）が魔女のようなのだ。米紙ホーク・アイが先日、報じた。米アイオワ州在住のミシェル・ヤング被告（４６）が、見知らぬ人の家のベランダで火を起こしたして先日逮捕され、放火の罪などで起訴された。ヤング被告は「自分は魔女であり、その家には『魔女歓迎』と書