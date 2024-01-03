初代ミッキーマウスの著作権が失効したことから、それをテーマにしたホラー映画が製作されている。初めてミッキーマウスが登場した1928年の白黒短編アニメーション作品「蒸気船ウィリー」が1月1日からパブリックドメイン（公的財産）入りしたことを受け、新作スラッシャー映画「ミッキーズ・マウス・トラップ」の予告編が公開された。今後、初代ミッキーマウスのモチーフを基本的に誰でも創作に使用することが可能だ。「デスNS／イ