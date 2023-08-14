タレント・上沼恵美子（68歳）が、8月13日に放送されたバラエティ番組「上沼・高田のクギズケ！」（読売テレビ）に出演。来日したヘンリー王子（38歳）について「人生をナメてる」と語った。イギリス王室を離脱し、王室の暴露本を発売したヘンリー王子が先日、日本を訪れ、2日続けて神戸牛を食べたことや、「日本なら幸せに暮らせるのだろうな」という趣旨の発言をしたことが紹介されると、上沼は「ええもん食べはるな」とチクリ。