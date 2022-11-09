オリエンタルランドは９日、学生を対象に、東京ディズニーランドと東京ディズニーシー（いずれも千葉県浦安市）のどちらかの施設に１日入園できる「キャンパスデーパスポート」を３年ぶりに販売すると発表した。 対象は２０２３年１月４日〜３月１７日。１１月１０日午後２時から専用のウェブサイトなどで販売する。コロナ禍を受けて発売を見送って