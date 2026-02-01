1月29日、オリエンタルランドは東京ディズニーランドの「トゥモローランドエリア」に新アトラクションを開業すると発表。映画『シュガー・ラッシュ』の世界を舞台としたアトラクションで、開業は2027年春を予定している。【写真】2027年春に開業するディズニーランドの新アトラクション新アトラクション開業情報は、オリエンタルランドの「2026年3月期 第3四半期決算資料」で判明。2024年10月にクローズした「バズ・ライトイヤ