世界最大の仮想通貨であるビットコインが大幅に値下がりを続け、2021年11月のピーク時と比べて55%下落し、2021年7月以来初めて3万ドル(約390万円)を下回りました。Long Holders Selling Is the Reason of Bitcoin Prices Meltdown Today - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-09/bitcoin-tumbles-below-33-000-to-lowest-level-since-july-2021Terra Stablecoin Peg Slips Below $0.70-Despite Loan From