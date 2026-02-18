北海道付近は、明日19日(木)にかけて前線を伴った低気圧が発達しながら通過する見込みです。そのため明日の午前中にかけては日本海側を中心に雪や風が強まるでしょう。大雪やふぶきによる交通障害に注意が必要です。なお、明日の午後からは次第に天気は回復傾向となり、道南方面や道東から晴れ間が出てくる見込みです。今日(18日)の夜にかけて全道的に天気が崩れる大雪やふぶきに注意前線を伴った低気圧が、発達しながら今日18日