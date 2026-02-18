北海道付近は、明日19日(木)にかけて前線を伴った低気圧が発達しながら通過する見込みです。そのため明日の午前中にかけては日本海側を中心に雪や風が強まるでしょう。大雪やふぶきによる交通障害に注意が必要です。

なお、明日の午後からは次第に天気は回復傾向となり、道南方面や道東から晴れ間が出てくる見込みです。

今日(18日)の夜にかけて全道的に天気が崩れる 大雪やふぶきに注意

前線を伴った低気圧が、発達しながら今日18日の夜には北海道付近に進む見込みです。

そのため大気の状態が非常に不安定となり、気圧の傾きが大きくなるでしょう。



道北では今日の午前中のうちから雪が強まり始め、午後2時現在宗谷北部と利尻・礼文には大雪注意報が発表されています。

稚内では正午までの12時間に15センチの雪が降り、特に午前11時からの1時間に7センチの雪が観測されました。



今日これからは、全道的に天気が崩れます。道北や道央、道南方面は局地的に雷を伴い、降り方が強まるでしょう。道東方面も夜遅くには広く雪が降り出す見込みです。加えてほぼ全道で風が強まり、沿岸だけでなく内陸でも広い範囲でふぶくでしょう。また、雪質としては湿った重たい雪となり、道南方面ではみぞれや雨となる時間もありそうです。

札幌周辺でも、日没後に雪や風が強まり、多くの人の帰宅時間と重なる可能性があります。交通関係はふぶきによる見通しの悪さなどに注意して下さい。

明日19日(木)も道北や道央、オホーツク海側を中心に雪や風が強まる 20日(金)は広く天気は回復

明日19日(木)の北海道付近は、次第に冬型の気圧配置となり、気圧の傾きの大きい状況が続く見込みです。



道北や道央、オホーツク海側は明日の昼頃にかけて雪が降りやすいでしょう。

また明日の予想最高気温はマイナス1℃前後で、雪質としては乾いた雪へと変わる見込みです。

ふぶきやすい雪となり、風の強い状況も続くため、引き続き交通関係はふぶきに注意が必要です。

一方、道南方面や道東で降る雪は、明け方にはおさまる所が多く、日中は広く晴れ間や日差しがありそうです。



なお20日(金)〜21日(土)は、道内広い範囲で晴れ間が出る見込みです。

函館や室蘭など道南方面で天気の崩れる所がありますが、雪や雨の量が多くなることはなさそうです。