蒲田西口商店街振興組合(東京都大田区)は、キャッシュレス決済の推進と地域商店街の活性化を目的として、スマホ決済サービス「PayPay(ペイペイ)」を活用したポイント還元企画「新春蒲田西口商店街×PayPayお買い物キャンペーン」を、2026年1月7日(水)～1月25日(日)の期間で実施いたします。 ※PayPayポイントは出金・譲渡不可。 蒲田西口商店街振興組合1月PayPayクーポンポスター(自治体10