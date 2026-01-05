蒲田西口商店街振興組合(東京都大田区)は、キャッシュレス決済の推進と地域商店街の活性化を目的として、スマホ決済サービス「PayPay(ペイペイ)」を活用したポイント還元企画「新春 蒲田西口商店街×PayPayお買い物キャンペーン」を、2026年1月7日(水)～1月25日(日)の期間で実施いたします。

※PayPayポイントは出金・譲渡不可。





蒲田西口商店街振興組合1月PayPayクーポンポスター(自治体10%付与併用Ver)









■本キャンペーン・イベント実施の背景

蒲田西口商店街は、地域の暮らしを支える「日常使いの商店街」として、世代を問わず利用しやすい街づくりを進めてきました。一方で、消費者のキャッシュレス志向の高まりや、物価上昇による家計負担など、地域経済を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした状況を踏まえ、本キャンペーンでは「おトクな還元」と「楽しいイベント」を組み合わせることで、地域のお客さまの来街・購買のきっかけをつくること商店街加盟店の売上向上とキャッシュレス対応の後押しクリスマスシーズンにおける街の賑わい創出と回遊性向上を目指しています。