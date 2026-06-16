モノが溢れる時代のギフトの新潮流！？366日の誕生花マークを彫刻。唯一無二のギフトをオンラインで作れるパーソナライズサービス「Goods＆Me（グッズミー）」

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会（所在地：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は自社オンラインショップにて、Xで51万いいね、13万リポストを集めた「366日の花個紋」をあしらったオンリーワンギフトが作れるパーソナライズサービス「Goods＆Me（グッズミー）」5商品の販売を開始しました。

モノが溢れる時代に大きく変わる新しいギフトの基準

これまでのギフト選びは、誰もが知る有名ブランドや定番の品といった、失敗しない安心感や形式が重視される傾向にありました。しかし、モノや情報が溢れかえり、個人の価値観が多様化した現代において、ギフト選びの基準は大きく様変わりしています。

いま求められている新しいギフトの基準は、単なる物質的な豊かさではなく、「自分のためにどれだけ時間をかけて選んでくれたか」「自分という存在をどれだけ特別に想ってくれているか」という、背景にあるストーリーや心のつながりを重視します。

世界のパーソナライズギフト市場が急成長（米調査機関Grand View Researchによると2030年までに約420億米ドル（約6兆7,006億円。1米ドル＝約159.54円で換算）規模に達すると予測）している背景には、こうした「相手にふさわしい、世界にひとつだけの特別なものを贈りたい」という強い社会的欲求があります。

さらにこの波は個人に留まりません。いま世界中の企業において「従業員へのエンゲージメント向上（周年記念や福利厚生）」や「大口顧客へのマーケティング目的」として、企業のロゴや相手の名前を入れたプレミアムなノベルティやギフトを贈るケースが急増しています。大量生産の使い捨てノベルティではなく、受け手へのリスペクトを込めた「パーソナライズされた上質なギフト」こそが、これからのビジネスシーンにおける関係構築の鍵となっていると言えるでしょう。

花から生まれたバースデーシンボル「366日の花個紋」に注目する理由

弊社では1980年の創業以来、はんこやスタンプという「世界にひとつだけのオーダーメイドアイテム」を通じて、45年以上にわたりお客様一人ひとりのお名前や大切な想いに向き合ってまいりました。

お名前というアイデンティティを形にする中で、私たちはオーダーメイドアイテムがどれほど人をワクワクさせ、世の中に笑顔を増やすことができるかを身をもって実感しています。

実際に個人ギフトや福利厚生で使われることの多い花個紋のはんこ「366日の花ずかん」

そんな私たちが、これからの新しいギフト基準を満たす方法として着目したのが、1年366日それぞれに異なる花をモチーフにしたバースデーシンボル「366日の花個紋」です。

花個紋は、誕生日ごとに異なる花をモチーフにしたバースデーシンボル。それぞれに個意ことばという意味と簡単な性格診断が添えられています。贈る相手の誕生日を入れるだけでその人の花個紋や、個別の意味である「個意ことば」、それぞれの性格診断が無料で楽しめる専用ページもご用意しました。

今回登場した5商品には、366種類すべての花個紋を記したカレンダー形式の冊子と、贈る相手の方の花個紋と個意ことば、性格診断を記したミニカードが付属します。

長年培ってきたオーダーメイドの知見を活かし、つい誰かに語りたくなる「花個紋」のストーリーをボトルやタンブラー、ボールペンといった以下のアイテムに刻むことで、贈る側も受け取る側も笑顔になれる、温かいコミュニケーションを生み出すことを目指しています。

高い保温・保冷力を誇るTHERMOS（サーモス）「真空断熱ケータイマグ」「真空断熱タンブラー」

高い保温・保冷力を誇るサーモスの「真空断熱ケータイマグ」と「真空断熱タンブラー」を取り揃えました。最新レーザー機で花個紋や名前、メッセージを美しく彫刻。圧倒的な機能性と語りたくなるストーリーを兼ね備えたマグやタンブラーは、特別な記念日を彩るギフトにぴったりです。

魔法瓶構造で冷たさをキープして持ち運ぶ「Peacock ミニアイスパック（氷のう）」

真空断熱ケータイマグ真空断熱タンブラー

魔法瓶構造で氷の冷たさが長続きする、ピーコック魔法瓶の「ミニアイスパック（氷のう）」。この夏も例年以上の酷暑が予想されていますが、熱中症対策の必需品とも言えるアイテムに、上品な花個紋とお名前を彫刻します。圧倒的な保冷力と特別感を兼ね備え、スポーツやアウトドアを愛する方へのプレミアムな夏ギフトにも最適です。

熱中症対策をおしゃれにアップデートする「マークレス ポータブル氷のう」

Peacock ミニアイスパック（氷のう）

優れた魔法瓶構造で氷の冷たさを長時間キープ。夏の熱中症対策やアイシングに最適なアイテムに、花個紋とお名前を美しくレーザー彫刻します。0.1mm単位の精密な刻印が映える携帯型氷のうは、ゴルフやアウトドアを愛する方への夏ギフトにも。

英国王室御用達・PERKERの最高級モデル「IM プレミアム」

マークレス ポータブル氷のう

世界中で愛される筆記具ブランド・パーカーの「IM プレミアム」。人間工学に基づいた上質なボディに、最新レーザー機で花個紋や名前、日付を美しく刻印します。つい誰かに語りたくなるストーリーを宿した一生モノの筆記具として、就職や昇進など大切な門出を祝福するギフトに最適です。

PARKER IM プレミアム

くすみカラーをはじめとするトレンドカラーのボトルや上質な筆記具のボディに、ミリ単位の美しさにこだわってレーザー彫刻機で花個紋、お名前、誕生日、大切なメッセージなどを彫刻。以下のような複数の洗練されたデザインパターンからWEB上で選択でき、ここだけにしかない世界にひとつだけのオリジナルギフトが完成します。

大切な人へ、そのまま届く安心のサービス

一部アイテムで選べるデザインパターンより抜粋高品質なアイテムに、最新のレーザー彫刻機で0.1ミリ単位の彫刻を施しています

商品はすべて、専用ギフト包装にて丁寧に梱包しお届けいたします。遠方に住む大切な方へも全国送料無料で配達可能です。

サービス名「Goods＆Me（グッズミー）」に込めた想い

ご年齢を問わず、男性にも女性にも使いやすいギフト包装でお届けします

サービス名である「Goods＆Me」の「Goods（グッズ）」には、形容詞「good（良い）」の複数形というだけでなく、古語の「集める」「まとめる」という意味が込められています。

私たちは単なる「モノ」を販売するのではなく、最新のレーザー彫刻技術で「私らしさ（Me）」と「花個紋のストーリー」をアイテムに注ぎ込み、日常の中に「私だけのGood（良いもの・良い時間）」をひとつひとつ集めていく体験を提供したいと考えています。

大切な方へのギフトシーン（誕生日祝いや出産祝いなど）をはじめ、法人・団体の記念品まで、洗練された特別感をお届けします。

私たちはこれからも、1980年から続くモノづくりの知見と最新技術を掛け合わせ、お客様の日常にたくさんの「Good」が集まるような、使うたびに笑顔と温かさが生まれるパーソナライズプロダクトを提案してまいります。

＜参考URL＞

専用ページはこちら

https://funco.shop-pro.jp/?mode=f46

THERMOS（サーモス）真空断熱ケータイマグ

https://funco.shop-pro.jp/?pid=192126810

THERMOS（サーモス）真空断熱タンブラー（320ml）

https://funco.shop-pro.jp/?pid=192164383

THERMOS（サーモス）真空断熱タンブラー（400ml）

https://funco.shop-pro.jp/?pid=192201604

Peacock ミニアイスパック （氷のう）

https://funco.shop-pro.jp/?pid=192164310

マークレス ポータブル氷のう

https://funco.shop-pro.jp/?pid=192138332

PERKER（パーカー）IM プレミアム

https://funco.shop-pro.jp/?pid=192164495