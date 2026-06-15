次世代半導体投資で注目の北海道・千歳に、チョイスホテルズジャパンの国内100ホテル目となる「コンフォートホテル千歳」が2026年6月15日に開業

株式会社チョイスホテルズジャパン

全国に「コンフォートホテル」「コンフォートホテルERA」「コンフォートイン」「コンフォートスイーツ」「Ascend Collection」を展開する株式会社チョイスホテルズジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤孝彦、以下チョイスホテルズジャパン）は、2026年6月15日（月）、北海道千歳市に「コンフォートホテル千歳」（以下、当ホテル）を開業いたしました。

当ホテルは、北海道内では7ホテル目のコンフォートホテルであり、「コンフォート」および「Ascend Collection」を含むチョイスホテルズブランドとして国内100ホテル目の節目となるホテルです。

JR千歳駅西口から徒歩約6分、新千歳空港へはJRで約7分と交通利便性に優れ、札幌エリアへのアクセスも良好です。

近年、千歳市は新千歳空港を擁する北海道の交通拠点としての役割に加え、次世代半導体関連施設や研究機関への大規模投資が進むエリアとして国内外から注目を集めています。

半導体産業をはじめとする先端技術分野の集積が進むことで、地域経済や雇用の活性化に加え、都市機能やホスピタリティ需要の拡大も見込まれており、千歳市は観光都市としてだけでなく、ビジネス都市としてもさらなる発展が期待されています。

こうした背景のもと、「コンフォートホテル千歳」は、新千歳空港やJR千歳駅へのアクセスに優れた立地を活かし、ビジネスや観光の拠点として快適な滞在を提供するホテルとして誕生しました。北海道旅行の出発地・到着地としての利用に加え、先端産業の集積に伴い高まるビジネス需要にも対応し、幅広いお客様にご利用いただけるホテルを目指します。

北海道産の木材を使用したデザインと快適な睡眠環境で、旅の疲れを癒やす全142室の客室

＜客室＞ツインスタンダード1 ※イメージ

地上12階建ての館内には、全142室・全室禁煙の客室を備えています。客室には北海道産木材を使用したアートパネルを設置し、北海道の雄大な自然や温もりを感じられる空間を演出しました。観光やビジネスで訪れるお客様が、旅の疲れを癒やしながらゆったりと過ごせる、落ち着きのある客室デザインとなっています。

また、全室にユニバーサルコンセントを導入し、国内外のお客様が利用しやすい環境を整備しました。さらに、寝具メーカーと共同開発したオリジナル快眠枕「チョイス ピロー」やサータブランドと共同開発した「チョイスオリジナル7ZONEマットレス」、カラダをフィットさせ、腰や肩にかかる負担を和らげる「チョイス ベッドパッド」を採用し、快適な睡眠環境にもこだわりました。

新千歳空港や札幌市内へのアクセスにも優れた立地にありながら、ゆったりとくつろげる客室空間を備え、北海道旅行の前後泊や長期滞在、ビジネス利用など幅広いニーズに対応します。

（左）＜客室＞ダブルスタンダード ※イメージ（右）＜客室＞ダブルスタンダード ※イメージ（左）＜客室＞ツインスタンダード1 ※イメージ（右）全室に設置のユニバーサルコンセント ※イメージ

当ホテルは、単なる“宿泊の場”にとどまらず、旅のはじまりと終わりを心地よく彩る、滞在そのものが目的となるホテルです。

国内外から訪れるお客様に寄り添いながら、安心・快適・機能性を追求しました。

チョイスホテルズブランド100ホテル目という節目にふさわしく、これまで培ってきたクオリティとサービスを結集したホテルとして誕生しました。

「コンフォートホテル千歳」は、これからの千歳、そして北海道の滞在価値を高める新たなスタンダードとなるホテルです。

北海道や千歳の魅力に出会える「Comfort Library Cafe」

Comfort Library Cafe ※イメージ

館内1階には、宿泊者が無料で利用できるオープンスペース「Comfort Library Cafe（以下、ライブラリーカフェ）」を併設しています。

ライブラリーカフェでは、旅・食・文化・自然・歴史などをテーマに、プロのブックディレクターが選書した旅を充実させる300冊以上の書籍を用意しています。北海道や千歳市の歴史、自然、文化に触れられる書籍も取り揃え、滞在中に地域の魅力をより深く知っていただける場を提供します。

また、館内には、貴重な北海道の天然林を守るため、放置された里山の整備で伐採された木材などを活用したウォールアートを設置し、地域とのつながりを感じられるデザイン性の高い空間を演出しています。

さらに、フリーWi-Fiやコンセントを完備し、カウンター席やボックス席、大型テーブルなど多様な座席をご用意。読書やワーケーション、観光情報の収集、旅の計画づくりなど、それぞれのスタイルで自由にお過ごしいただけます。

チェックイン前やチェックアウト後も利用可能なため、到着後のひと休みや出発前の時間調整にも便利です。単なるラウンジではなく、北海道や千歳の魅力に触れながら、旅の楽しみを広げる場としてご活用いただけます。

北海道の郷土料理と季節の味覚を楽しめる無料朝食ビュッフェ

朝が待ち遠しくなるコンフォートホテルの無料朝食ビュッフェ

コンフォートホテルでは、“おいしく、しっかり、バランスビュッフェ。”をテーマに地域の魅力や季節感を楽しめる無料の朝食ビュッフェを提供しています。

地域の食材を使用した地産地消メニューをはじめ、旬の野菜やフルーツを使用した季節限定スムージー、日替わりのおかずなど、多彩なラインナップを取り揃えています。

コンフォートホテル千歳では、地産地消メニューとして、北海道産花咲ガニのだしを使った郷土料理「てっぽう汁」を提供しています。カニを食べる仕草が鉄砲に弾を詰める動作に似ていることからその名が付いたといわれており、花咲ガニのだしの豊かな風味が広がる、北海道ならではの味わいをお楽しみいただけます。

北海道で古くから親しまれている郷土料理「てっぽう汁」

北海道ならではの食の魅力に触れられる朝食は、旅先で迎える朝の楽しみの一つです。

観光前のひとときやビジネス前の活力補給として、バランスの良い食事とともに、その土地ならではの味わいをお楽しみいただけます。

当ホテルは、北海道旅行の出発点・到着点としてはもちろん、ビジネスで訪れるお客様にも快適な滞在を提供し、多様な旅のスタイルを支えるホテルを目指します。

今後も、安心・快適な宿泊環境の提供に加え、地域の魅力を発信する取り組みを通じて、千歳市や北海道の魅力を伝えるホテルとして、地域とともに歩んでまいります。

コンフォートホテル千歳 概要

コンフォートホテル千歳 外観 ※イメージ

所在地 ： 〒066-0063 北海道千歳市幸町5丁目12-2

TEL ： 0123-27-8411 / FAX ： 0123-27-8412

建物概要 ： 地上12階、全142室、全室禁煙

アクセス ： JR千歳駅西口より徒歩約6分

開業日 ： 2026年6月15日（月）

URL ： https://www.choice-hotels.jp/hotel/chitose/

＜株式会社チョイスホテルズジャパン 概要＞

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目6-3吉野第一ビル2階

代表取締役社長 ： 伊藤 孝彦

設立 ： 2000年9月

資本金 ： 2,000万円

URL ： https://www.choice-hotels.jp

事業内容 ： ホテルフランチャイズの加盟店の募集・指導・管理・運営。世界46カ国以上に7,500軒以上のホテルを展開するアメリカのホテルチェーン「チョイスホテルズインターナショナル」の、日本におけるマスターパートナーとして、日本全国にコンフォートホテル、コンフォートホテルERA、コンフォートイン、コンフォートスイーツ、Ascend Collectionを展開