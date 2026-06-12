フィリピン・ミンダナオ島沖地震｜命を守る支援活動に取り組みます

認定特定非営利活動法人ADRA Japan

2026年6月8日、フィリピン南部ミンダナオ島沖で、M7.8（フィリピン火山地震研究所）の地震が発生しました。強い揺れが広い範囲で感じられ、建物の倒壊や損壊、学校や商業施設での避難などが、現地でも報じられています。

一部の学校では、新学年初日の朝の行事中に揺れが発生し、生徒たちが屋外へ避難したとの情報もあります。被害状況は現在も確認が続いており、死傷者数や建物被害は今後、急速に増加する可能性があります。

余震も続いています。現地の方々の安全が守られることを願いながら、ADRAでは被災地の関係者と連絡を取り、状況の確認を進めています。

今回の地震で被災した方々に必要な支援を届けられるよう、緊急募金の受付を開始いたします。

ADRAの取り組み

ADRAは、地震発生直後から緊急対応体制を立ち上げました。

6月10日現在、緊急対応ユニットを中心に、地域のネットワークや日頃から協力関係にあるボランティアと連携しながら、被災地域の状況確認を進めています。今後、以下のような支援活動が見込まれています。

現時点での調査結果や今後の状況確認を踏まえ、ADRAでは以下のような支援を検討しています。

- 緊急支援物資の配付- シェルター（住居）支援- 毛布や生活用品などの非食料物資（NFI）の提供- 水・衛生（WASH）支援- 現金給付・バウチャー支援- 心理社会的支援子どもや高齢者、障がいのある方などへの配慮を含む保護支援

被災地では、住居を失った家族への支援に加え、安全な水や衛生環境の確保、生活再建に向けた支援が求められることが予想されています。

どうか温かいご協力をお願いいたします。

(C)ADRA, Mindanao, Philippines

上記の活動を早急に開始するため、どうか温かいご協力をお願いいたします。

■ADRAの寄付フォームへ

決済フォーム | 被災地や途上国で困っている人たちへあなたの気持ちが届きます【都度寄付】(https://congrant.com/project/ADRAJapan/6316/form/step1?spt_route=7MvyDZtz11cvOsO7?method=card&type=onetime&item_id=7439861)

■Readyforの寄付ページへ

【フィリピン・ミンダナオ島】地震緊急支援（特活ADRA Japan 2026/06/09 公開)(https://readyfor.jp/projects/ADRA-Philippines-earthquake)

■Yahoo!ネット募金ページへ

2026年フィリピン・ミンダナオ島沖地震で被災した方に寄り添う支援を（ADRA Japan）(https://donation.yahoo.co.jp/detail/5186047)

(C)ADRA, Mindanao, Philippines

フィリピン・ミンダナオ島沖地震 緊急支援ページ

【フィリピン】ミンダナオ島地震緊急支援 ―命を守る支援活動に取り組みます-(https://www.adrajpn.org/emergency-blog/15250/)

詳細を見る :https://www.adrajpn.org/emergency-blog/15250/