【大漁市場なかうら感謝祭2026】キャベツ抱え放題や特産しじみつかみ取りなど、親子で熱中する体験型企画が満載の2日間を6月27日・28日に開催！

中浦食品株式会社

大漁市場なかうらは、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、「大漁市場なかうら感謝祭2026」を開催いたします。

本イベントは、日頃より大漁市場なかうらをご利用いただいている地域の皆さまへの感謝を込めて開催するものです。山陰の食やお土産、観光の拠点として親しまれてきた大漁市場なかうらを、改めて「家族で楽しめる場所」「地域のにぎわいが生まれる場所」として感じていただける機会を目指します。

日付：6月27日（土）28日（日）

時間：10時00分～15時00分 ※営業時間は8時30分～16時30分

会場：大漁市場なかうら （境港市竹内団地209）※無料駐車場完備

当日は、親子で楽しめるステージイベントや体験型企画を多数ご用意。6月27日（土）には「ロケットくれよんコンサート」と「バルーンアート＆ジャグリングショー」、6月28日（日）には「マジシャンさっけー マジックショー」と「ご当地ヒーローショー」を開催いたします。

家族で参加できる体験型イベントとして「えびすくい」「キャベツの抱えどり」「オリジナルふりかけ製造体験」「射的＆輪投げ」「しじみのつかみ取り」など、両日ともに実施。

更に、両日限定で当店の公式インスタグラムのフォーロー画面を、レジにてご提示いただく事で、5％OFFにてお買物頂けます。

また、店内のどこかに置かれた（または設置された）スタンプを５つ集めることでプレゼントがもらえる「スタンプラリー」も同時開催いたします。

開催背景

大漁市場なかうらは、山陰の海産物や特産品を取り扱う観光商業施設として、地域のお客様や観光で訪れる皆さまに親しまれてきました。

シンボルである「がいな鬼太郎石像」が今年で20周年を迎えるこの節目に、日頃のご愛顧への感謝を伝えるとともに、地域の皆さまに改めて大漁市場なかうらへ足を運んでいただくきっかけをつくりたいと考えています。

【見どころピックアップ】

（１） 夢中になって挑戦！豪快な「食」のつかみ取り・抱えどり体験 27日（土）・28日（日）両日

体いっぱいに抱え放題の『キャベツの抱えどり』や『しじみのつかみ取り』、自分でゲットしたえびをその場で素揚げして味わう『えびすくい』など、大人も子どもも熱中できる体験企画を両日開催します 。

【開催時間】

『キャベツ抱えどり』13時30～

『しじみのつかみ取り』10時00～15時00

『えびすくい』10時30～15時00

※無くなり次第終了となります。

（２）親子で歌って踊って、ハラハラドキドキ！笑顔溢れる豪華ステージ 27日（土）・28日（日）

子どもたちに大人気な鳥取県出身の元保育士ユニット『ロケットくれよんコンサート』や『バルーンアート＆ジャグリング』『マジックショー』、力を合わせてイベントを盛り上がる『ご当地ヒーローショー』を無料で開催します 。

【6月27日（土）】

・ロケットくれよんコンサート

・バルーンアート＆ジャグリングショー

【6月28日（日）】

・マジシャンさっけー マジックショー

・ご当地ヒーローショー

（３）お買い物も思い出作りも！家族で嬉しいスタンプラリー＆5%OFF特典 27日（土）・28日（日）両日

店内のどこかに置かれたスタンプを集めてプレゼントがもらえるスタンプラリーのほか、両日限定で公式Instagramのフォロー画面をご提示いただくと、レジにて5%OFFでお買い物を楽しめます 。

【開催概要】

イベント名：大漁市場なかうら感謝祭2026

開催日：2026年6月27日（土）・28日（日）

会場：大漁市場なかうら

内容：ステージイベント、体験型イベント、スタンプラリーほか

主な実施内容

【6月27日（土）】

・ロケットくれよんコンサート

・バルーンアート＆ジャグリングショー

【6月28日（日）】

・マジシャンさっけー マジックショー

・ご当地ヒーローショー

【両日開催】

・えびすくい

・キャベツの抱えどり

・オリジナルふりかけ製造体験

・射的＆輪投げ

・しじみのつかみ取り

・スタンプラリー

・鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」との記念撮影

・がいな鬼太郎石像と記念撮影

大漁市場なかうらについて

大漁市場なかうらは、鳥取県境港市にある山陰の食とお土産の観光商業施設です。日本海の新鮮な海産物をはじめ、山陰地方の銘菓や特産品、オリジナル商品などを幅広く取り揃え、地域のお客様から観光で訪れるお客様まで、多くの方に親しまれています。

店内では、境港で水揚げされた魚介類や、山陰名物のかに、しじみ、あご野焼き、板わかめなど、山陰ならではの味覚に出会うことができます。また、併設のお食事処では、新鮮な海の幸を使った料理も楽しめます。

大漁市場なかうらは、単に商品を購入する場所にとどまらず、山陰の食文化や地域の魅力に触れられる場所です。今回の「大漁市場なかうら感謝祭2026」を通じて、地域の皆さまにとってより身近で、家族で訪れたくなる場所としての魅力を改めて発信してまいります。

お問い合わせ先

大漁市場なかうら

TEL：0859-45-1600

メールでのお問い合わせはこちら(https://www.e-tairyo.com/contact/)

HP：https://www.e-tairyo.com/

受付時間：8:30～16:30

※12月31日～1月4日を除く