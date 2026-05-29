NHK朝ドラ『ブラッサム』主人公の生き様を集約した100の言葉。マイナスな心の片づけ方や、自分も人も幸せにするヒント満載――新刊書籍『宇野千代 100の言葉』（著者：中山庸子）6月11日（木）発売！
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株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『宇野千代 100の言葉』（著者：中山 庸子）を6月11日（木）に発売いたします。
■『宇野千代 100の言葉』
・アマゾン：https://amzn.to/43yspTS
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100410400
■内容紹介
生きるって、こんなに楽しいことなんだ――！
なぜ、どんな苦境に立っても、「超幸せ！」に変えられるの？
その答えは、この「100の言葉」の中にあります。
◎ 朝御飯がおいしければ一日が幸福です
◎ ひとりでいる時も「陰気な顔つき」をしない
◎ 私は病院に行く時、ちょっとおしゃれをする
◎ 自分が惜しくてたまらないものをあげなさい
◎ 男と女は出たとこ勝負
◎ 能力はすなわち情熱である
◎ 自分を褒めてくれる人の、そばに寄りなさい
◎ いくつになっても人生は今日がはじまりです
凄いなぁ。カッコいいなぁ。かわいいなぁ。心に刺さりまくり！
伝説の作家の魔法の言葉。最強の知恵。
読むごとに、心が自由に、幸福感がブワ～ッとふくらむ本。
今の時代にこそ必要なとびきりの幸福論。
■商品情報
書名：宇野千代 100の言葉
著者：中山 庸子
定価：1,870円
ISBNコード：978-4-8379-4104-0
発売日：2026年6月11日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/43yspTS
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100410400
■著者紹介
著者：中山庸子（なかやま・ようこ）
エッセイスト・イラストレーター。1953年、群馬県に生まれる。女子美術大学、セツ・モードセミナー卒業。群馬県立女子高校の美術教師を務めた後、37歳で退職。長年の夢だったイラストレーターとしての活動を始める。42歳の時、自身の経験を綴った著作『「夢ノート」のつくりかた』が大きな注目を集め、以来、エッセイストとしても第一線で活躍を続けている。夢実現のための自分応援ノートの作り方から、心地よい暮らしの提案や時間の使い方、充実人生のヒントなどをテーマにしたヒット著作多数。多くの人の支持を得ている。
【ホームページ】https://www.matsumoto-nakayama.com/
【オフィスインスタグラム】https://www.instagram.com/matsumoto_nakayama_office
【中山庸子インスタグラム】https://www.instagram.com/yoko_nakayama_note
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
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新刊書籍『宇野千代 100の言葉』（著者：中山 庸子）を6月11日（木）に発売いたします。
■『宇野千代 100の言葉』
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生きるって、こんなに楽しいことなんだ――！
なぜ、どんな苦境に立っても、「超幸せ！」に変えられるの？
その答えは、この「100の言葉」の中にあります。
◎ 朝御飯がおいしければ一日が幸福です
◎ ひとりでいる時も「陰気な顔つき」をしない
◎ 私は病院に行く時、ちょっとおしゃれをする
◎ 自分が惜しくてたまらないものをあげなさい
◎ 男と女は出たとこ勝負
◎ 能力はすなわち情熱である
◎ 自分を褒めてくれる人の、そばに寄りなさい
◎ いくつになっても人生は今日がはじまりです
凄いなぁ。カッコいいなぁ。かわいいなぁ。心に刺さりまくり！
伝説の作家の魔法の言葉。最強の知恵。
読むごとに、心が自由に、幸福感がブワ～ッとふくらむ本。
今の時代にこそ必要なとびきりの幸福論。
■商品情報
書名：宇野千代 100の言葉
著者：中山 庸子
定価：1,870円
ISBNコード：978-4-8379-4104-0
発売日：2026年6月11日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/43yspTS
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100410400
■著者紹介
著者：中山庸子（なかやま・ようこ）
エッセイスト・イラストレーター。1953年、群馬県に生まれる。女子美術大学、セツ・モードセミナー卒業。群馬県立女子高校の美術教師を務めた後、37歳で退職。長年の夢だったイラストレーターとしての活動を始める。42歳の時、自身の経験を綴った著作『「夢ノート」のつくりかた』が大きな注目を集め、以来、エッセイストとしても第一線で活躍を続けている。夢実現のための自分応援ノートの作り方から、心地よい暮らしの提案や時間の使い方、充実人生のヒントなどをテーマにしたヒット著作多数。多くの人の支持を得ている。
【ホームページ】https://www.matsumoto-nakayama.com/
【オフィスインスタグラム】https://www.instagram.com/matsumoto_nakayama_office
【中山庸子インスタグラム】https://www.instagram.com/yoko_nakayama_note
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エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
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