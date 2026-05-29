NHK朝ドラ『ブラッサム』主人公の生き様を集約した100の言葉。マイナスな心の片づけ方や、自分も人も幸せにするヒント満載――新刊書籍『宇野千代 100の言葉』（著者：中山庸子）6月11日（木）発売！

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