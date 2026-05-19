宮川石器館 開館90周年特別観覧を開催 / 兵庫県川西市

川西市

兵庫県川西市では、5月18日に宮川石器館（加茂２）で開館90周年記念の特別観覧が開催され、218人が訪れました。この建物は、加茂遺跡の弥生土器や石器など貴重な遺物が散逸することを憂いた宮川 雄逸（みやがわ ゆういつ）さんが昭和11年に設立した私設の資料館です。

宮川石器館に展示されている遺物の数々

宮川石器館は、昭和11年に宮川さんの自宅を改装して開館。当時は、京都帝国大学（現京都大学）の著名な考古学者なども訪れ、注目を集めました。一般人や学校の団体なども多く訪問し、社会教育の場としても大きな役割を果たしました。

加茂遺跡の実態が未解明だった時期に、貴重な資料の散逸を防ぎ、その保存、公開を続けたことは、のちの調査・保存の礎となったと評価されています。また、これらの資料は、地域の歴史を知る上で貴重なものとなっています。

館の展示の中心は加茂遺跡で採集された弥生時代中期の遺物で、約5000点にのぼる膨大な石器や土器が、器種や部位ごとに細かく分類されて展示されています。遺物採集当時の趣を残した展示は、川西の悠久の歴史を感じさせます。

来館された人々の様子熱心に見入る来館者

現場を訪れた、龍谷大学で文化遺産学を専攻している安國（やすくに）さんは、「個人の方がこれだけの点数を集めて保存していることはもちろん、私財をなげうってスペースを確保し、展示を続けていること、そしてその熱意に感銘を受けました」などと話し、関西大学で非常勤講師を勤める合田（ごうだ）さんは、「以前、関西大学の博物館で、発掘調査自体というよりもどんな人が遺跡に来て、どんな調査をしたのか跡づけることを念頭に特別展示を企画した際、この宮川石器館は外せない場所だと感じました。遺物がちゃんと残っていて、遺跡の現地にその資料館があり、しかも公でなく民が自分で作りずっと守り続けている点が素晴らしいです。この建物には、展示の仕方も相俟って、明治・大正の博物館黎明期の雰囲気がそのまま残っていることも非常に貴重です。これからもずっとこの場所が守られていってほしいと思います」などと話しました。

代々引き継がれ、現在4代目の館主を務める宮川 範子（みやがわ のりこ、72歳）さんは、「主人の祖父が作ったこの資料館を、今も守り続けていますが、やはり皆さんに見ていただくことが大事だと思っています。今日は子どもから大人までたくさんの人が来て、見ていただいたことは非常に嬉しいことですし、先祖の遺志を継ぎ、これからも守っていきたいです」などと語りました。

※宮川石器館は、民間による私設の資料館で、当時の姿のまま現在も公開されている全国でも貴重な 文化遺産です。

普段も見学は可能ですが、事前予約が必要です。