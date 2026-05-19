CCCと韓国・Sweetspot、日韓ポップアップ・コンテンツの双方向展開に向けた基本合意を締結

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCC」）と、韓国でポップアップおよび商業用不動産事業を展開するSweetspot（代表：キム・ジョンス、以下「Sweetspot」）は、このたび、日本と韓国をつなぐIPコンテンツおよびポップアップ空間の展開等に関する中長期的な協業体制の構築を目的として、基本合意を締結しましたのでお知らせいたします。

Sweetspotは、ポップアップストアの企画・運営から、データを活用したマーケティングまで、空間体験のプロセス全体を一気通貫で支援する韓国企業です。これまで累計8,700件以上の運営実績を有し、ポップアップ情報プラットフォーム「POPGA（ポップガ）」や、ポップアップ専用スペースブランド「Stage X（ステージ・エックス）」を展開するなど、韓国市場におけるポップアップ・コンテンツ領域を牽引しています。

本合意により、CCCとSweetspotは、両社が持つ空間プロデュース力、コンテンツ企画力、マーケティング知見を掛け合わせ、日韓を横断したポップアップやプロモーションを共同展開してまいります。Sweetspotは韓国ブランドの日本進出を、CCCは日本のIPコンテンツの韓国展開をそれぞれ支援し、両国市場における新たな顧客接点の創出を目指してまいります。

基本合意の概要

・IPを活用したポップアップストアおよび展示企画の共同開発

・ファンダムやコンテンツを軸とした体験型ポップアップの企画・運営

・共同マーケティングキャンペーンおよびSNSを活用した相互プロモーション

・その他、日韓市場における新規事業・協業機会の創出

日本および韓国は、IPコンテンツに対する高い感度と生活者への浸透スピード感を持つ市場として、日韓のIPコンテンツや体験型プロモーションとの親和性が高いとされています。両社は、本合意を通じて、CCCが長年にわたり日本で培ってきたライフスタイル提案および空間・体験価値に対する知見と、Sweetspotのポップアップ運営インフラ、さらには空間・メディア・データを活用したマーケティング力を融合することで、ブランドやIPコンテンツが日本・韓国双方への継続的な進出機会を提供し、国境を越えたコンテンツ体験の拡大を推進してまいります。