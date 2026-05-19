愛知県「AICHI NEXT UNICORN LEAGUE」シーズン７（テーマ「スポーツイノベーション」賞金総額1,000万円）の参加スタートアップ募集開始

株式会社eiicon

株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、愛知県が実施する次世代のユニコーン創出支援事業「AICHI NEXT UNICORN LEAGUE」の2026年度運営業務を受託したことをお知らせします。

eiiconによる本事業の受託は３年連続となります。

今年度１回目（通算７回目）となる「シーズン７」の参加スタートアップ募集を開始します。

「AICHI NEXT UNICORN LEAGUE」は、愛知県内での実装・事業化を目指す成長性の高いスタートアップを対象に、事業推進に必要な資金支援と伴走支援を行うビジネスプランコンテストです。

eiiconは、全国のオープンイノベーション支援で培った知見やネットワークを活かし、愛知県における次世代のユニコーン創出とスタートアップ・エコシステム形成を支援してまいります。

Season7「スポーツイノベーション」のビジネスプランを全国のスタートアップより募集！愛知県から次世代のユニコーン創出を目指すビジネスプランコンテスト『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』（主催：愛知県、運営：eiicon）

■「AICHI NEXT UNICORN LEAGUE」シーズン７ 概要

□募集テーマ：「スポーツイノベーション」

2025年７月の国内最大級のグローバルアリーナ「IGアリーナ」の開業や、本年９月から10月に迫った「アジア・アジアパラ競技大会」の開催を、更なるイノベーション創出の契機と捉え、シーズン７の募集テーマは「スポーツイノベーション」とします。

□想定領域

・スポーツ×テクノロジー（データ分析、AI・IoT、VR・AR など）

・スポーツ×ヘルスケア（健康増進、医療・介護、食 など）

・スポーツ×ソーシャル（地域活性化、観光、ファンエンゲージメント など）

□応募要件

以下の条件をすべて満たすこととします。

・設立または事業承継から概ね10年以内のスタートアップであること

・具体的なサービス／プロダクトを有しており、当該サービス／プロダクトについて愛知県内での実装・事業化を目指していること

・応募時点においてSTATION Aiオフィス会員であること、または、入賞した場合にはSTATION Aiオフィス会員となる意思を有していること

※入賞した場合の賞金受領にあたっては、

STATION Aiオフィス会員となることが要件となります。

※なお、御希望のオフィス会員プランを確約するものではありません。

・これまでに実施されたシーズン１～６において、賞金を受領していないこと

□募集期間

2026年５月19日（火）～2026年６月15日（月）23:59

□応募方法

プログラムHP掲載の応募フォームより、必要事項を入力の上、送信してください。

https://aichi.eiicon.net/aichi-n-unicorn2026(https://aichi.eiicon.net/aichi-n-unicorn2026)



□プログラム説明会について

プログラム説明動画をオンラインで公開します。

以下の申込フォームより、必要事項を入力の上、送信してください。

動画視聴用 URL がPeatixよりメールにて自動配信されます。

https://peatix.com/event/4990658(https://peatix.com/event/4990658)

□最終審査会（ピッチコンテスト）

日程：2026年７月28日（火）13:30～17:30（予定）

会場：STATION Ai（愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目２－32）１階イベントスペース

定員：会場150名、オンライン500名（ともに申込先着順）

※最終審査会への参加申込は、こちら https://peatix.com/event/4990695(https://peatix.com/event/4990695)



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□賞金

各開催回の賞金総額はそれぞれ1,000万円で、

国内のビジネスプランコンテストとしては最大級の規模

＜シーズン７＞

優勝：500万円／２位：300万円／３位：200万円

※県内での実装・事業化に向けた活動資金としての賞金となります。

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□プログラムの流れ

１. 一次審査（書類審査）により、最終審査会（ピッチコンテスト）進出スタートアップを10社程度選定

２. 最終審査会進出スタートアップに対し、ピッチ内容のブラッシュアップを実施

３. 最終審査会において入賞スタートアップを選定

４. 入賞スタートアップに対し、愛知県内の関係者とのマッチングをサポートし、県内での事業推進を後押し

■愛知県×eiicon『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』について

https://aichi.eiicon.net/aichi-n-unicorn2026(https://aichi.eiicon.net/aichi-n-unicorn2026)

愛知県は、独自のスタートアップ・エコシステム形成に向け、「Aichi-Startup戦略」（2026年３月改訂）に基づき、「STATION Aiプロジェクト」として、スタートアップの創出・育成・展開・誘致を図っています。

この取組の一環として、愛知県から次世代のユニコーンの創出を目指すべく、2024年度から継続して、シード・プレシリーズA（創業初期）のスタートアップを対象とした賞金総額1,000万円のビジネスプランコンテスト「AICHI NEXT UNICORN LEAGUE」を開催しています。

□本コンテストに関するお問合せ

本事業におけるご質問などは下記よりご連絡ください。

aichi-nextunicorn（＠）eiicon.net （事務局：株式会社eiicon）

※「（@）」を「＠」に変換ください。

※プログラムの実装サポーター・特別賞スポンサーを随時募集しております。

□eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。