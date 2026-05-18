福島県玉川村で“遊んで巡る”サイクルイベント開催！
福島県玉川村を舞台に、自転車で地域を巡りながら観光とゲームを楽しむ体験型イベント「玉川村サイクルロゲイニング×JR水郡線サイクルトレイン」を、2026年6月28日（日）に開催します。
本イベントは、制限時間内に村内各所のチェックポイントを巡り、獲得ポイントを競う“サイクルロゲイニング”形式の観光アクティビティです。参加者は地図をもとに自由にルートを組み立てながら、玉川村ならではの景観や地域スポットを楽しむことができます。
今回は、参加者からの要望を受け、レクリエーション要素をさらに強化。初心者から経験者まで幅広く楽しめる内容となっています。
また、郡山駅から自転車をそのまま車内に持ち込める「JR水郡線サイクルトレイン」も利用可能。公共交通を活用した新しいサイクルツーリズム体験として、県内外からの参加を広く募集します。
玉川村サイクルロゲイニング×JR水郡線サイクルトレイン2026
玉川村サイクルロゲイニング×JR水郡線サイクルトレイン2026
開催概要
イベント名
玉川村サイクルロゲイニング×JR水郡線サイクルトレイン2026
開催日時
2026年6月28日（日）
※雨天決行・荒天中止
会場
玉川村役場
〒963-6312
福島県石川郡玉川村小高中畷9
参加資格
中学生以上
・ソロ参加OK
・グループ参加（2～4名）歓迎
参加費
2,000円／人（参加賞あり）
募集区分
【A】JR水郡線サイクルトレイン利用
先着40名
【B】現地集合
先着50名
使用可能車種
スポーツサイクル（e-bike可）
スケジュール
11:15 ～ 開会式（玉川村役場）
11:30 ～ 15:30 サイクルロゲイニング START～GOAL
16:00 ～ 16:15 表彰式・閉会式（玉川村役場）
申込について 申込フォーム
https://forms.gle/PwKstNarbJJYVckn7
締切：2026年6月14日（日）
▼ロゲイニングMAP
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ja&mid=1Df8s5q9k_4QJ83gKFVo7pmSdW3Sj5pc&ll=37.24683729999998%2C140.3897967&z=13(https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ja&mid=1Df8s5q9k_4QJ83gKFVo7pmSdW3Sj5pc&ll=37.24683729999998%2C140.3897967&z=13)
▼公式LINE
https://lin.ee/x0KZvSY
▼お問い合わせ
cyclevillagetamakawa@gmail.com
主催：玉川村
運営：一般社団法人 cycle village TAMAKAWA