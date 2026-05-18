福島県玉川村で“遊んで巡る”サイクルイベント開催！

一般社団法人cycle village TAMAKAWA

福島県玉川村を舞台に、自転車で地域を巡りながら観光とゲームを楽しむ体験型イベント「玉川村サイクルロゲイニング×JR水郡線サイクルトレイン」を、2026年6月28日（日）に開催します。

本イベントは、制限時間内に村内各所のチェックポイントを巡り、獲得ポイントを競う“サイクルロゲイニング”形式の観光アクティビティです。参加者は地図をもとに自由にルートを組み立てながら、玉川村ならではの景観や地域スポットを楽しむことができます。

今回は、参加者からの要望を受け、レクリエーション要素をさらに強化。初心者から経験者まで幅広く楽しめる内容となっています。

また、郡山駅から自転車をそのまま車内に持ち込める「JR水郡線サイクルトレイン」も利用可能。公共交通を活用した新しいサイクルツーリズム体験として、県内外からの参加を広く募集します。

開催概要

イベント名

玉川村サイクルロゲイニング×JR水郡線サイクルトレイン2026玉川村サイクルロゲイニング×JR水郡線サイクルトレイン2026

玉川村サイクルロゲイニング×JR水郡線サイクルトレイン2026

開催日時

2026年6月28日（日）

※雨天決行・荒天中止

会場

玉川村役場

〒963-6312

福島県石川郡玉川村小高中畷9

参加資格

中学生以上

・ソロ参加OK

・グループ参加（2～4名）歓迎

参加費

2,000円／人（参加賞あり）

募集区分

【A】JR水郡線サイクルトレイン利用

先着40名

【B】現地集合

先着50名

使用可能車種

スポーツサイクル（e-bike可）

スケジュール

11:15 ～ 開会式（玉川村役場）

11:30 ～ 15:30 サイクルロゲイニング START～GOAL

16:00 ～ 16:15 表彰式・閉会式（玉川村役場）

申込について 申込フォーム

https://forms.gle/PwKstNarbJJYVckn7

締切：2026年6月14日（日）

▼ロゲイニングMAP

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ja&mid=1Df8s5q9k_4QJ83gKFVo7pmSdW3Sj5pc&ll=37.24683729999998%2C140.3897967&z=13(https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ja&mid=1Df8s5q9k_4QJ83gKFVo7pmSdW3Sj5pc&ll=37.24683729999998%2C140.3897967&z=13)

▼公式LINE

https://lin.ee/x0KZvSY

▼お問い合わせ

cyclevillagetamakawa@gmail.com

主催：玉川村

運営：一般社団法人 cycle village TAMAKAWA