『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』CM動画公開｜家系図文化を動画で発信

家系図作成代行センター 株式会社

家系図作成代行センター株式会社（北海道札幌市、代表取締役・行政書士 渡辺宗貴）は、家系図文化の普及活動の一環として、著書『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』のCM動画を公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]

当社ではこれまで累計5000件以上の家系図調査を行い、現在も月300件以上のご相談をいただいております。

近年では、終活やファミリーヒストリー、ルーツ探しへの関心の高まりとともに、「家族の歴史を知りたい」という声も増えています。

一方で、家系図や戸籍調査は「難しそう」「専門的で分かりにくい」という印象を持たれることも少なくありません。

そこで当社では、家系図文化をより身近に感じていただくため、書籍『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』のCM動画を制作・公開しました。

本作では、

・江戸時代の武士たち

・義経伝説を宿す農村

・愛媛の神社に伝わる謎

などを背景に、19歳の少女が1000年を超える家系図調査へ挑む物語を描いています。

『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』

また、物語を通して、家系図調査や先祖調査についての知識にも触れられる内容となっています。

家系図は単なる記録ではなく、家族や地域の歴史を次の世代へ伝える文化でもあります。

当社では今後も、動画や物語などを通じて、家系図文化の普及活動を続けてまいります。

■ CM動画

CM動画Xはこちら

https://x.com/kakeizu00/status/1945395318595707368

CM動画YouTubeはこちら

https://youtube.com/shorts/51_cG0USqIU?si=QkKQEjZqnysw5VV-

■ 書籍情報

『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』

https://amazon.co.jp/dp/4788720515

『千年たどる家系図物語（ヒストリエ）』

■ 代表コメント

家系図作成代行センター株式会社

代表取締役・行政書士 渡辺宗貴

家系図調査では、名前だけではなく、その家族が生きてきた歴史や地域の記憶に触れることがあります。

今回のCM動画を通して、家系図文化をより身近に感じていただけたらうれしく思います。

■ 関連URL

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■ 本件に関するお問い合わせ先

家系図作成代行センター株式会社

担当：渡辺宗貴

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