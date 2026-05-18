Roborock、最大8.8cmの段差を乗り越え、3万6,000Paの吸引力を誇る次世代ロボット掃除機「Saros 20」を発売

SB C&S株式会社

Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.

SB C&S株式会社

ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、社長：全剛）と世界の最新IoTプロダクトやスマート家電を取りそろえるSB C&S株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：草川 和哉）は、ハイエンドモデルのロボット掃除機「Roborock Saros 20（ロボロック サロス ニーゼロ）」（以下「Saros 20」）を、2026年6月1日（月）にトレテク！ソフトバンクセレクション、Yahoo!ショッピング、Amazon、楽天市場で発売します。発売に先立ち、各店舗では5月18日（月）に予約の受け付けを開始します。

Roborockのハイエンドモデル「Saros 20」は、かつてない清掃力と優れた自律性を兼ね備えたロボット掃除機です。最大約8.8cm※1の二層段差を難なく乗り越える昇降機構や、薄型設計と高精度な障害物回避を両立する「StarSight(TM)（スターサイト）自律システム2.0」を搭載し、複雑な住環境にもシームレスに対応します。また、3万6,000Pa※2の超強力な吸引と毛が絡まりにくい設計のブラシと、毎分200回転※1のデュアル回転モップの組み合わせにより、微細なホコリから頑固な汚れまできれいにします。さらに、100度※3温水洗浄や、モップクロスやドック内部の乾燥に対応し快適なお手入れ実現する「New RockDock(R)（ニュー ロックドック）」を備え、日々の床掃除における手間を最小限に抑えます。

【製品紹介動画】

https://youtu.be/FS-DRxc8kOg

■最大8.8cmの二重敷居を乗り越え、シームレスな掃除を実現

「Saros 20」は、最大4.5cm（1段目）と最大4.3cm（2段目）の合計最大約8.8cm※1の二層の段差を越える昇降機構を搭載し、部屋間のスムーズな移動を実現します。高度なビジョン技術と適応型アルゴリズムにより、昇降可能なメインホイール（主輪）と補助輪をアームと組み合わせ、段差を分析・学習しながら最適な乗り越え方を判断します。さらに、厚さ3cmまでのカーペットに対応するダイナミッククリーニングを採用。毛足最大3cm※4までのラグやカーペットに対し、本体の高さを自動調整し、吸引力とブラシの接地性を最大化します。障害物にはまってしまった場合でも、車輪を前後左右に持ち上げて自力で脱出が可能です。

■「StarSight(TM)自律システム2.0」で高精度なマッピングと障害物回避を実現

次世代の3Dセンサー搭載の「StarSight(TM)自律システム2.0」により、300種類以上の物体認識と高精度な障害物回避※5を実現します。また、従来のLDS（Laser Distance Sensor）テクノロジーと比べ21倍のサンプリング周波数※6で空間を捉え、高精度なマッピングとスムーズな走行を可能にします。「VertiBeam(TM)（バーティビーム）側面ストラクチャードライト」の側面障害物回避機能により、壁際や家具の縁に沿って走行し、ケーブル等への絡まりリスクを最小限に抑えます。また、本体の高さは約7.98cmと薄型設計のため、家具の下の狭い空間にもスムーズに進入します。

■3万6,000Paの超強力吸引と、毛のからまり度0%を実現

最大3万6,000Pa※2のパワフルな吸引力により、床の溝からカーペットの奥の汚れまでしっかりとキレイにします。らせん状で二つに分かれたメインブラシと、弧状デザインの非対称なサイドブラシの二つの「デュアル毛がらみ防止ブラシ」を採用し、髪の毛やペットの毛をスムーズに除去することで、毛のからまり度0％※1を実現。自動で伸びるサイドブラシが、最大2cm※1までの隙間にも対応。たまりがちなゴミをしっかりかき出します。

■汚れを見分けて加圧する、毎分200回転のデュアル回転モップ

毎分200回転※1する高速回転モップは、汚れの種類によって圧力を自動調整します。通常時の8Nから、頑固な汚れ検知時には最大13N※7まで自動で加圧し、強力にこすり洗いを行います。汚れ検知機能により、汚れの種類を見分け、その場の状況に応じて掃除方法を自動で調整。例えばインスタントコーヒーなどの顆粒や猫砂には吸引力を高め、ジュースなどの液体汚れには水拭きモードのみへ切り替えるなど、汚れに応じてスマートに対応します。

■最新多機能充電ドック「New RockDock(R)」でメンテナンスの手間を最小限に

最新の全自動ドック「New RockDock(R)」は、最高100度※3の温水による双方向モップ洗浄機能を搭載し、油汚れやバクテリアを99.99%※8以上除去します。洗浄後は55度※9の温風乾燥により、湿気やニオイを抑制します。また、最大65日分※10のごみ収集が可能な自動ゴミ収集機能、温水自動補充機能、2.5時間の急速充電※11など、利便性を追求した機能が満載です。セルフクリーニング設計の一体型クリーニングトレーにより、手動メンテナンスの頻度を大幅に軽減※12します。

■ワンタップで掃除をカスタマイズ可能なRoborockアプリ

Roborockアプリの「SmartPlan（スマートプラン）3.0」は、部屋の種類やユーザーの習慣を学習し、清掃ルーティンを自動で最適化します。Matter（マター）対応のため、各社のスマートホーム連携が可能な他、ペットを認識して回避する機能や、遠隔でビデオ確認ができる機能など、安心・便利なスマート機能を多数搭載しています。

※1 Roborockが実施した社内試験に基づいています。実際の結果は、環境や使用状況などによって異なる場合があります。

※2 Roborockによる特定の条件下におけるデジタルモーターの社内試験に基づいています。実際の結果は、製品構成や使用状況によって異なる場合があります。

※3 Roborockが実施した社内試験に基づいています。実際の結果は、充電ドックの給水部では、常温かつ標準大気圧下で水を最高100度まで加熱できます。実際の温度は、標高や気圧などの環境条件によって異なる場合があります。

※4 ダイナミッククリーニングは、毛足の長さが1.18インチ（約2.99cm）以下の家庭用カーペットに使用でき、一般的な家庭で使用されているカーペットの大部分に対応します。

※5 Roborockが実施した社内試験によると、幅2cm、高さ2cm程度までの小さな物体を認識し、回避します。100％の認識と回避を保証するものではありません。認識精度は使用環境などによって異なる場合があります。

※6 LDSのサンプリング周波数の算出方法に従い、Roborockが実施した社内試験に基づいています。

※7 Roborockによる社内試験に基づいています。下方への最大モップ圧力は、Roborockアプリで「重度の汚れやシミの強力掃除」機能を手動で有効にすると得られます。実際の性能は環境条件によって異なる場合があります。

※8 100度の温水で洗浄した場合、黄色ブドウ球菌、大腸菌の細菌を99.99% 除去。第三者認証機関テュフ ラインランドの認証を取得。実際の結果は、環境や使用条件などによって異なる場合があります。

※9 Roborockが実施した社内試験によると、乾燥中のベースの排気口の空気は標準的な室温下で最大55度まで加熱できます。実際の温度は、環境や使用状況などによって異なる場合があります。

※10 Roborockが実施した社内試験に基づいています。実際の結果は、 部屋の環境などによって、収集できる日数は変わります。

※11 Roborockによる社内試験に基づき、従来のRoborockロボット掃除機との比較結果です。実際の性能は使用環境によって異なる場合があります。

※12 Roborockが実施した社内試験に基づいています。実際の充電時間は使用状況などによって異なります。

【価格】

オープン価格（希望小売価格：税込み24万9,800円）

【公式サイト】

https://jp.roborock.com/pages/roborock-saros-20

【製品の詳細】

・トレテク！ソフトバンクセレクション： https://shop.softbankselection.jp/item/6936905906625.html

・Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/roborockjapandirect/6936905906625.html

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY85CQ2N

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/roborockjapandirect/6936905906625/

【製品に関するお問い合わせ】

Roborockカスタマーサポートセンター

E-mail：support@roborock.co.jp

営業時間：午前10時～午後5時（土日祝を除く）

【Roborockについて】

インテリジェントなクリーニングソリューションで知られるRoborockは、スマートクリーニング分野のリーディングブランドです。IDCによると、ロボット掃除機ブランド売上高第1位※13となったRoborockは、ロボット掃除機、コードレス掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機、洗濯乾燥機などの革新的な製品ラインで人々の生活を豊かにしています。ユーザーを中心に据えたアプローチを基本とし、研究開発主導型のソリューションで、170以上の国と地域の何百万人もの家庭における多様な掃除ニーズに対応しています。本社を北京に置き、米国、日本、オランダ、ポーランド、ドイツ、韓国などの主要市場に戦略的拠点を展開するRoborockは、世界的な市場におけるプレゼンスの向上に注力しています。2026年現在、Roborockは2,200万世帯以上にサービスを提供しています。詳細については、（https://global.roborock.com/）をご覧ください。

※13 出典：

・IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025Q4（2026年IDC調査）

・Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window,and Pool Robots Surge

【SB C&S株式会社について】

SB C&S株式会社は、ソフトバンクグループの原点であるIT流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデルを生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューションを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリーから、IoTプロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://cas.softbank.jp/

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