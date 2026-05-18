ライフネット生命　「顔の見える会社」として、恒例行事のあいさつ活動を実施

ライフネット生命保険株式会社

ライフネット生命保険株式会社 （URL：https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横澤淳平）は、2026年5月18日に開業18周年を迎えるにあたり、「顔の見える会社」として恒例のティッシュ配りを行いました。

当社はインターネットで保険をお届けする会社だからこそ、行動指針「ライフネットの生命保険マニフェスト」に、「顔の見える会社にする」と掲げています。開業記念日等の節目には、ご近所の方々への感謝の気持ちを込めたティッシュ配りのあいさつ活動を行うのが恒例行事です。

本年も5月18日に麹町・半蔵門エリアにてティッシュ配りを実施しました。開業以来続いている当社の伝統は、開業から18年経った今もしっかりと受け継がれています。代表取締役社長の横澤や取締役副社長CFOの河崎をはじめ、4月から新たにライフネット生命に加わった定期育成採用社員5名を含めた有志社員一同でご挨拶をさせていただきました。

代表取締役社長の横澤取締役副社長CFOの河崎



当社は2026年5月18日に開業18周年を迎えました。昨年度は、東証プライムへの市場への市場区分変更、昨年6月に発足した新経営体制による「最高の保険体験を届ける」ことによる生命保険の新しい未来を作るための挑戦開始など、会社として大きな変化のあった1年でした。



また、12月に定期がん保険の販売を開始し、死亡・医療・がんの三分野を定期型で備えることが可能になり、終身型と比較すると加入時の保険料はお手頃に、かつ必要な期間にあわせて「死亡・入院手術・がん」のリスクに備えることができるようになりました。

外部評価として「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査」で生命保険 総合第1位を2年連続で受賞し、定期医療保険（専門家評価）でも総合第1位を受賞して2冠を達成。(https://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/1190792_1707.html)さらに、株式会社カカクコム・インシュアランス主催の『価格.com保険アワード2026年版』において、定期死亡保険「かぞくへの保険」が生命保険の部（定期保険）で10年連続第1位に輝く(https://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/1190835_1707.html)*1 など、お客さまに選んでいただくことで会社として成長を続けています。開業18周年を迎えることができたのは、ひとえに当社の事業活動を支えてくださった、多くのお客さま、ならびにステークホルダーの皆さまのおかげです。厚く御礼申し上げます。

今後も、「顔の見える会社」として、取り組みを続けていくとともに、インターネットを通じた利便性の高いサービスを提供することで、お客さまにとってより身近で信頼される保険会社を目指してまいります。

*1 「価格.com保険」において2025年1月～12月の期間に、生命保険の部 定期保険で15商品から販売チャネルを総合して最も申込件数が多かった保険商品。2017年版～2026年版の生命保険の部（定期保険）で第1位を受賞。

ライフネット生命について URL： https://www.lifenet-seimei.co.jp/(https://www.lifenet-seimei.co.jp/)

ライフネット生命は「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」という経営理念を、「ライフネットの生命保険マニフェスト」にまとめ、営業開始から一貫してお客さま視点に立った生命保険をお届けしています。オンライン生保のリーディングカンパニーとして、デジタルテクノロジーを活用しながら、「安心して、未来世代を育てられる社会」の実現を目指します。