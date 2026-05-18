「夏のゆいまつり ―島唄と太鼓の響き、花火が彩る夜―」 夏休み期間は毎日イベント開催【グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

沖縄有数の景勝地・残波岬に位置するオールインクルーシブのリゾートホテル「グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート」（所在地：沖縄県中頭郡読谷村／総支配人：横井 昌宏）では、今年は"ゆい（結い）"をコンセプトにした「夏のゆいまつり ― 島唄と太鼓の響き、花火が彩る夜 ―」を、2026年7月20日(月・祝)～8月29日(土)まで毎日開催します。期間中は日替わりで、沖縄伝統文化である琉球舞踊や三線、沖縄民謡や島唄、エイサーなどの多彩な演目と打ち上げ花火がリゾートの夜を彩ります。

「ゆい」とは、沖縄に古くから根づく、人と人が支え合いつながるという精神であり、「ゆいまーる（助け合い）」という言葉にも象徴されるように、人と人とのあたたかな関係の中で育まれ、今もなお、島の暮らしの根底に息づいています。琉球古典音楽やエイサーに象徴される伝統文化もまた、人々が心を通わせ、想いを分かち合う中で受け継がれてきたものです。なかでもエイサーは、五穀豊穣や大漁祈願、家内安全、無病息災といった願いを込めて舞われてきたものであり、人々の祈りとつながりを象徴する存在です。島唄と太鼓の響き、花火の彩り。この島に流れる"ゆい"の心を大切な人と分かち合い、いつまでも心に残る特別な夏をお届けします。

【「夏のゆいまつり ―島唄と太鼓の響き、花火が彩る夜―」 開催概要】

開催日：2026年7月20日(月・祝)～8月29日(土)

場所：グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート 1階ロビーラウンジ/プールサイド

料金：無料（宿泊者限定）

詳細：https://grand-mercure-okinawacapezanpa-resort.jp/plan/summer-event-2026/(https://grand-mercure-okinawacapezanpa-resort.jp/plan/summer-event-2026/)

※イベント内容および実施時間は、都合により変更となる場合がございます

イベントスケジュール

▶7月～9月は21時までナイトプールも楽しめます打ち上げ花火

南国の夜空を彩る打ち上げ花火。夜空いっぱいに広がるきらめく光とプールのイルミネーションで彩られる、幻想的なナイトタイムショーをご堪能ください。

【公演日】2026年7月20日 (月・祝)、25日 (土)、29日 (水)、8月1日 (土)、5日 (水)、8日 (土)、12日 (水)、15 日(土)、19日 (水)、22日 (土)

エイサー演舞

太鼓の響きが夜に鳴り渡り、躍動する踊りエイサー。五穀豊穣や大漁祈願、家内安全、無病息災、子孫繁栄といった願いを込めて受け継がれてきたその舞は、人々の祈りとつながりの象徴です。力強い太鼓と掛け声のダイナミックな響きを楽しめます。

【公演日】：2026年7月24日(金)、31日(金)、8月7日(金)、14日(金)、21日(金)、29日(土)

▶エイサー演舞は日替わりで異なる団体が出演します▶琉球王朝時代から受け継がれてきた沖縄の奥深い伝統文化琉球舞踊・三線演奏

「琉球恩楽旅団 ～歌や三線にぬしてぃ 大空に響く琉球の真心～」

古から伝わる琉球伝統芸能の数々を優雅に勇ましくそして、楽しくこっけい、"最高で最笑"の時間を演出します。

琉球舞踊 公演日：2026年7月27日(月)、8月3日(月)、10日(月)、17日(月)、24日(月)

三線演奏 公演日：2026年7月21日(火)、28日(火)、8月4日(火)、11日(火)、18日(火)、25日(火)、26日(水)

サンレレ演奏-オーギミ洋介 & ククリ、喜舎場春香-

沖縄の伝統楽器「三線」と、ハワイ生まれの「ウクレレ」が出会って生まれた「サンレレ」は、丸みのあるボディに三線のネックと3本弦を組み合せた楽器です。どこか懐かしく、南国らしいやさしい音色が、海風や波音と心地よく重なり合います。

公演日：2026年7月22日(水)、23 日(木)、26日(土)、30日 (木)、8月2日(日)、23日(日)、 27日(木)、28日(金)

▶沖縄音楽の情緒を、軽やかな響きで表現するサンレレの音色の魅力▶沖縄で生まれ育った姉 Mana、妹 Haluで結成した姉妹ユニットです沖縄姉妹-Unai Kanai-

"ウナイ"は沖縄の方言で「姉妹」"カナイ"は夢を「叶える」 という意味があります。「ニライカナイ（海の彼方）」までうたグクル（歌に込めた想い）が海を越え沢山の人へ届きますようにと、姉妹ならではの優しいハーモニーが魅力です。

公演日：2026年8月6日(木)、13日(木)、16日(日)、20日(木)

琉球民謡 -石嶺愛莉-

琉球古典音楽と沖縄民謡を受け継ぐ、力強くも澄んだ歌声を三線の音色と共にお届けします。沖縄の暮らしや人々の想いを映した唄は、伝統文化の魅力を現代へつなぎ、情緒あふれる世界観を創り上げます。

公演日：2026年8月9日(日)

▶海外公演経験を持つ実力派沖縄アーティスト【夏のゆいまつり】 詳細はコチラから :https://grand-mercure-okinawacapezanpa-resort.jp/plan/summer-event-2026/グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート 公式ページ

オールインクルーシブのレストランにサマービュッフェ登場

沖縄県内最大級の広さを誇るプールエリア。地上3階（全長86メートル）の大型スライダーは圧巻です！

2周年を迎え、ビュッフェレストラン「Le Sensoriel（ル・サンソリエル）」では、Food & Beverageの新コンセプト「マルシェ」をイメージした新しいシグネチャーメニューの提供を開始しました。思わず足を止めたくなる「発見の楽しさ」、目の前で料理が仕上がるライブキッチンの「ワクワク感」、そして旅先ならではの「新鮮な体験」がつまっています。今年のサマービュッフェでは、「世界のストリートフード」や「三種の本格カレー」など、気分を盛り上げ、食べることで元気が湧くようなメニューを用意しました。彩り豊かなビュッフェ台を巡り、旅先で出会う新しい味や発見を楽しめます。

多様なニーズに応えるベジタリアンメニューも用意食べやすさに配慮した「キッズメニュー」

旅先では、その土地ならではの食材や文化とともに受け継がれてきた郷土料理を味わうことも楽しみのひとつです。「ラフテー」や「ふーちゃんぷるー」などの沖縄伝統料理をはじめ、沖縄近海で水揚げされた生マグロを贅沢に盛り付けた「生マグロの海鮮丼」。沖縄は、近海にマグロ漁場があるため水揚げ後に冷凍されず運ばれてくる全国でも稀なマグロ産地であり、マグロの繊細な旨みとやさしい甘みをそのまま味わえるのが魅力です。料理にあわせたいのは、沖縄料理との相性も抜群の、沖縄生まれの定番のビール。爽快なのどごしを生ビールで楽しむ一杯は、まさに海風のような爽快さです。

香ばしい旨味「島ギョプサル」栄養豊富な素材「スタミナ豆腐」きめ細かい泡が美味しい生ビール！

【サマービュッフェ 開催概要】

期間：2026年5月18日（月）～10月31日（土）予定

時間：夕食 17:30～21:00 （20:30最終入店）

場所：グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート 2階 「Le Sensoriel（ル・サンソリエル）」

料金：お申込みいただいた宿泊プランに含まれます

・夕食無しプランや夕朝食無しプランでご予約の場合は別途料金が発生します。

・仕入れの状況により、食材や産地、提供期間は変更になる場合があります。



グランドメルキュール沖縄残波岬リゾートについて

大型スライダーに加え、マリンアクティビティも充実

【所在地】〒904-0328 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575番地

【TEL】03-6627-4738（予約センター）

【料金】オールインクルーシブ 1泊 29,500円～（2名1室1名あたり、税・サ込）※一部のドリンク、アクティビティなどは有料。

【公式サイト】https://grand-mercure-okinawacapezanpa-resort.jp/

【アクセス】那覇空港から車で約70分

【2026夏限定スペシャルプラン】 :https://grand-mercure-okinawacapezanpa-resort.jp/lp/summer2026/この夏だけのお得なオールインクルーシブプランが登場！

澄んだ高い透明度を誇るサンゴの海が広がる、沖縄本島中部・読谷村に位置するオールインクルーシブのリゾートホテルです。沖縄県内最大級の広さを誇り一年中楽しめるプールエリアをはじめ、ビーチでの一部のマリンアクティビティや、地元食材を活かした郷土色豊かな朝夕のビュッフェ、夕食時のアルコール、ラウンジ、展望風呂の利用が宿泊料金に含まれています。白い砂浜ではやさしい潮風に包まれ、客室からは時間とともに表情を変える東シナ海を眺めながら、ゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。エグゼクティブフロアでの宿泊と最上階のエグゼクティブラウンジ利用、ランチビュッフェも人気です。

美しく輝く海を一望できる客室広々としたビュッフェレストラン最上階のエグゼクティブラウンジ

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、「Discover Local Grandly～地域の魅力を、グランドに堪能する～」をコンセプトに、その土地ならではの文化の豊かさを称え、伝統・エレガンス・本物志向が調和した上質な滞在体験を提供するプレミアムブランドです。それぞれのデスティネーションの本質に根ざし、五感を呼び覚ます体験と地域の魅力を尊重したストーリーテリングを通じて、ゲストに深い没入感をもたらします。地域に息づく風習や食文化、アート、人とのつながりを大切にしながら、ひとつひとつの体験をその土地への敬意として丁寧に紡いでいます。国際水準のホスピタリティとローカルの個性を融合させることで、深くローカルに根ざしながらも、豊かで上質な滞在を提供します。現在、グランドメルキュ

ールは10ヶ国以上で80以上のホテルを展開しており、フラッグシップホテルにはインドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、グランドメルキュール・リオデジャネイロ・コパカバーナなどがあります。グランドメルキュールは、110ヶ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラム ALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤルティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年5月18日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。