接待から二次会まで、1棟で楽しめる和食空間へ赤坂に　『お酒 小料理 竹泉』、5月18日(月)オープン

株式会社 共立メンテナンス

「ドーミーイン」などを展開する株式会社共立メンテナンスのグループ会社、株式会社共立フーズサービス（以下、共立フーズサービス／代表取締役社長：並木 容史／本社：東京都文京区）は、寮・ホテル運営で培ってきた「食のおもてなし」の知見を活かし、東京・赤坂にて和食業態の展開を強化します。

2026年5月18日、新たに小料理店『お酒 小料理 竹泉（ちくせん）』をオープンするとともに、『季の庭（ときのにわ） 赤坂店』をリニューアル。同ビル内の『料亭 佐藤』（完全予約制）を含め、地下1階～2階を共立フーズサービスが一体運営することで、カジュアル利用から、接待などの会食、二次会まで多様なニーズに応える“和食の複合拠点”を形成します。

〈フロア構成〉

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30012/table/452_1_6467f2da594bce5268e8dcc14be4cf83.jpg?v=202605180551 ]

お酒 小料理 竹泉

「気の利いた女将の接客と、心を込めた小料理で寛ぐ和みの場」

竹林の爽やかさと趣を感じる店内で、四季折々の食材を活かした一皿を楽しめる和風店舗です。和服に割烹着姿のスタッフが、どこか懐かしくも新鮮なおもてなしを提供します。ゆったりとお過ごしいただけるカウンター席とテーブル席に加え、 8名様まで利用可能なカラオケルームを完備。カジュアルな接待や、気心の知れた仲間との二次会にも最適です。

〈女将からのメッセージ〉

小料理屋に馴染みのない若いお客様には新鮮に、長く親しまれてきた方にはどこか懐かしく感じていただける店を目指しました。小さな空間ではありますが、日ごろのお疲れをわすれ、ほっと心ほどけるひとときをお過ごしいただけますよう努めてまいります。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

季の庭 赤坂店 リニューアルオープン

1階の『季の庭』は、天ぷらを中心としたより上質な空間へと生まれ変わりました。職人が太白ごま油を使い、揚げたてを提供する熱々の天ぷらが主役です。昼は日替わり定食、夜は技を尽くした天ぷら会席やアラカルトをご用意。月毎に季節感や技法に拘り、吟味した食材を使った会席料理や逸品をご堪能いただけます。ゆっくりと寛げる個室も完備し、接待などのビジネスからプライベートまで幅広くご利用いただけます。

店舗概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30012/table/452_2_ebfde96b7ed5ecd08da2b2f601867b2a.jpg?v=202605180551 ]

＜共立フーズサービスとは＞

共立メンテナンスグループの「食」を担う会社として1998年に設立。学生寮・社員寮、ホテル、高齢者向け住宅など、グループ各事業における「食」を支えてきました。外食事業においても、日常に寄り添うおもてなしと、素材や手づくりにこだわった料理を通じ、心安らぐ食の時間を提供しています。

コーポレートサイト：https://www.kyoritsufoods.co.jp/

＜共立メンテナンスとは＞

1979年に設立し、企業の給食受託業務から事業を開始しました。学生寮・社員寮「ドーミー」を運営する寮事業、ビジネスホテル「ドーミーイン」・リゾートホテル「共立リゾート」を運営するホテル事業、高齢者向け住宅「ドーミーシニア」を運営するシニアライフ事業を展開しています。食・住・癒のサービスを通して、社会の発展に貢献してまいります。

コーポレートサイト：https://www.kyoritsugroup.co.jp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/kyoritsu_pr

■お問い合わせ先

お酒 小料理 竹泉

TEL：03-3585-8201

17:30～23:00（月～金）

季の庭 赤坂店

TEL：03-6277-7020

11:30～14:00、17:30～22:00（月～金）