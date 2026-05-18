TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より、「螺旋丸」「千鳥」など様々な新作Tシャツどが登場！

コスパグループ株式会社

TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より、

「螺旋丸」「千鳥」「九喇嘛」「ペイン六道」など、

様々な新作TシャツがCOSPA（コスパ）から登場！

・ナルト＆ミナト 『螺旋丸』 Tシャツ

・うずまきナルト 『螺旋丸』 Tシャツ WHITEカラー

・うちはサスケ 『千鳥』 Tシャツ WHITEカラー

・九喇嘛 Tシャツ SAND KHAKIカラー

これらの商品は2026年5月下旬に〈富士急ハイランド〉にて先行販売いたします。

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』先行販売情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/event/id/23691(https://www.cospa.com/cospa/event/id/23691?utm_id=a7tub427&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260514naruto&utm_content=senkou)

また、通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。

発売日は＜2026年7月下旬＞予定です。

【COSPA（コスパ）】／TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00084/mode/series(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00084/mode/series?utm_id=d9vslz75&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260514naruto&utm_content=goods)

・商品情報

■ナルト＆ミナト 『螺旋丸』 Tシャツ

一般販売：2026年7月下旬

先行販売：2026年5月下旬〈富士急ハイランド〉

サイズ：S/M/L/XL

カラー：WHITE

価格：3,300円（税込）

■うずまきナルト 『螺旋丸』 Tシャツ

一般販売：2026年7月下旬

先行販売：2026年5月下旬〈富士急ハイランド〉

サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズにつきましては先行販売はございません。

カラー：WHITE/SUMI ※WHITEカラーのみ先行販売いたします。

価格：3,300円（税込）

■うちはサスケ 『千鳥』 Tシャツ

一般販売：2026年7月下旬

先行販売：2026年5月下旬〈富士急ハイランド〉

サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズにつきましては先行販売はございません。

カラー：WHITE/INDIGO ※WHITEカラーのみ先行販売いたします。

価格：3,300円（税込）

■九喇嘛 Tシャツ

一般販売：2026年7月下旬

先行販売：2026年5月下旬〈富士急ハイランド〉

サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズにつきましては先行販売はございません。

カラー：SAND KHAKI/BLACK ※SAND KHAKIカラーのみ先行販売いたします。

価格：3,300円（税込）

■ペイン六道 Tシャツ

発売日：2026年7月下旬

サイズ：S/M/L/XL

カラー：BLACK

価格：3,300円（税込）

■Tシャツ 5種

丈夫で快適な着心地。

季節を問わず快適に着られる、長く愛用できる一枚。

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。 襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

【基本予約受付期間】～2026年6月7日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※COSPA(コスパ)通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。

----------------------------------------

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

----------------------------------------

■関連リンク

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』先行販売情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/event/id/23691(https://www.cospa.com/cospa/event/id/23691?utm_id=a7tub427&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260514naruto&utm_content=senkou)

【COSPA（コスパ）】／TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00084/mode/series(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00084/mode/series?utm_id=d9vslz75&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260514naruto&utm_content=goods)

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA(コスパ)

┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

◆COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

・公式X(Twitter)：@cospa_inc ／ https://x.com/cospa_inc

・Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/

・YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc

◆商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

株式会社コスパでは、ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/