【IT・DX分野の展示会】 DXPO新潟・神戸・松山の３会場で新規開催決定！～出展申込受付開始～

ブティックス株式会社

展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業を展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は、

・2027年6月 【第１回 DXPO新潟’27】 朱鷺メッセ（新潟県新潟市）

・2027年9月 【第１回 DXPO神戸’27】 神戸国際展示場（兵庫県神戸市）

・2027年12月 【第１回 DXPO四国’27】 アイテムえひめ（愛媛県松山市）

上記3つの会場において、バックオフィスDXPO、製造テックDXPO、営業・マーケDXPO、IT・情シスDXPO、EC・通販DXPOを新規開催する。

本展の主催者であるブティックス株式会社は、2022年より、会期4日間を前後半に分け、異なる展示会を連続開催する、IT／DX分野日本最大級の商談型展示会「DXPO（読み：ディーエクスポ）※2」をリアル展※3およびオンラインで、毎年ハイブリッド開催しており、本展の開催によって、2027年度のDXPOは、年9回、全国8エリアでの開催（東京2回・大阪・福岡・名古屋・札幌・神戸・新潟・松山）となる。なお、DXPO新潟’27では出展150社・来場3,000名、 DXPO神戸’27では出展260社・来場5,000名、DXPO四国’27では出展150社・来場3,000名を見込む。

※1：DXPO四国’27ではバックオフィスDXPO内で製造テック展を開催。

※2：DXPOは、「DX＋EXPO」の造語。「展示会をDXする」という意味を込めて当社が命名したサービス名

※3：「バックオフィスDXPO」 「【管理部門】AIエージェントDXPO」「製造テックDXPO」「建設テックDXPO」「営業・マーケDXPO」「【営業・マーケ・DX推進】AIエージェントDXPO」「IT・情シスDXPO」「EC・通販DXPO」の全8展

DXPO新潟'27 開催概要・会場レイアウト

DXPO神戸'27 開催概要・会場レイアウト

DXPO四国'27 開催概要・会場レイアウト

2027年度 全ての展示会開催スケジュールはこちら

DXPOでは、複数出展で適用される割引プラン「DXPO割」を提供することで、東京【夏】展・東京【秋】展・大阪・福岡・名古屋・札幌・神戸・新潟・松山（1小間、ブース装飾費込）＋オンライン展の10展合計で、出展料は248.5万円という破格の金額を実現した。優れた製品を持つベンチャー企業やスタートアップ企業にも優しい低価格で、オンラインとリアルでのマッチング機会を提供する。

※出展料金や申込条件等は、DXPO事務局までご連絡ください。 TEL：03-6303-9371 E-mail：info@dxpo.jp

【前半2日間で開催する展示会】

【後半2日間で開催する展示会】

※会場によっては開催していない展示会がございます。詳細はDXPO事務局までご連絡ください。

本イベントへの出展申込／お問合せは 下記まで

本イベントの出展申込受付を、2026年5月18日（月）より開始します。出展スペースがなくなり次第、出展申込締切となりますので、本イベントへの出展にご興味がある方は、お早目に下記までご連絡ください。

<本リリース・本展に関するお問合せはこちらまで>

ブティックス(株)内 DXPO事務局

〒108‐0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル９階（受付11階）

TEL：03-6303-9371 E-mail：info@dxpo.jp

＜取材のお申込みはこちらまで＞

https://secure.dxpo.jp/dxpo/press/form.cgi

本展の主催者であるブティックス株式会社について

本イベントの主催者であるブティックス株式会社（東証グロース上場 証券コード：9272）は、展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業などで急成長している企業です。業界に特化したマッチング・プラットフォームNo.1企業を目指し、新たなサービスを次々に立ち上げています。