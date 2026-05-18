【AOURE】Safari Lounge 協業による人気シリーズ「PT MALPENSA SAFARI」全2型が登場！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が展開する、メンズブランド「AOURE(アウール)」は、ファッション雑誌「Safari（サファリ）」公式オンラインストア「Safari Lounge（サファリ ラウンジ）」との協業による人気シリーズをはじめ、新作アイテムが登場する特集ページをAOUREオフィシャルオンラインストアにて公開中です。

協業コレクションをはじめ、新作アイテムを中心に展開するリミテッドコンセプトストアを5月20日(水)より全国各地で開催いたします。

■LOOK

ニットカーディガン\39,600

ポロシャツ \15,400

ショートパンツ \24,200

エスパドリーユ \24,200

※サングラスは参考商品

パーカー \19,800

ショートパンツ \11,000

※サングラスは参考商品

ポロシャツ \19,800

デニムパンツ \27,500

サンダル \13,200

ニットTシャツ \17,600

パンツ \24,200

スリッポンスニーカー \26,400

シャツ \22,000

Tシャツ \11,000

ショートパンツ \22,000

サンダル \13,200

※サングラスは参考商品

※価格はすべて税込表記

■特集ページ

https://aoure.jp/Page/features/2026/260513_safari

■リミテッドコンセプトストア

Safari Lounge協業コレクションを中心に展開するリミテッドコンセプトストアを開催いたします。

・アウール 名古屋松坂屋 リミテッドコンセプトストア

期間：2026年5月20日(水)～6月2日(火)

場所：名古屋松坂屋 北館 1F GENTA THE STAGE

・アウール 大丸神戸 リミテッドコンセプトストア

期間：2026年5月20日(水)～6月7日(日)

場所：大丸神戸店 6F M BASE

・アウール イセタン羽田ストア(メンズ)ターミナル2 リミテッドコンセプトストア

期間：2026年5月20日(水)～6月8日(月)

場所：イセタン羽田ストア(メンズ)ターミナル2

・アウール 新宿高島屋 リミテッドコンセプトストア

期間：2026年5月21日(木)～6月下旬予定

場所：新宿高島屋 オム・メゾン 4階

・アウール 阪急メンズ東京 リミテッドコンセプトストア

期間：2026年6月3日(水)～6月16日(火)

場所：阪急メンズ東京 1F メインベース

・アウール ジェイアール京都伊勢丹 リミテッドコンセプトストア

期間：2026年6月9日(火)～6月22日(月)

場所：ジェイアール京都伊勢丹 6階 ＳＰＯＴ＃6・プロモーション

■ノベルティ

税込\33,000以上お買い上げの方に、先着でアウールが架空で制作したセーリングクラブ「カプリセーリングクラブ」のリゾートスタイルに最適なフォトTシャツをプレゼントいたします。

数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

■AOURE

Affordable Chic～上質を着こなす日常～をコンセプトに優れた機能とパターンメイキングによる快適性の追求。ワードローブに溶け込むミニマルなデザインを軸に、大人の男性に向けたライフスタイルを提案します。

AOUREオフィシャルオンラインストア https://aoure.jp/

Instagram https://www.instagram.com/aoure_official/

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