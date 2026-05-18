建築空間からブランディングまでを一貫する「統合デザイン」へ──NONVERBAL社の参画により新体制を構築

株式会社KASASAGI

株式会社KASASAGI（本社：東京都中央区、代表取締役社長：塚原 龍雲、以下「当社」）は、既存の工藝素材を活用した設計施工事業を基盤とし、空間設計からブランディング領域までを一貫して担う「統合デザイン」の実現を目的として、NONVERBAL,Inc.の全株式を取得し、新体制を構築いたしましたので、お知らせいたします。

▍NONVERBAL,Inc.について

▍実績紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64712/table/17_1_b4e22414fca3547554405c41d5a0caaa.jpg?v=202605181151 ]

創業16年目を迎え、これまでスタートアップから大手企業まで、10,000件を超える多様なクリエイティブ制作を手がけ、幅広い業種・規模の企業活動の支援実績がございます。

▍レガシーブランディング領域への展開

これまで積み重ねられてきた価値や背景を受け継ぎ、現代の視点で再解釈・再定義しながら未来へと紡いでいく「レガシーブランディング」領域への取り組みを本格化してまいります。

レガシーブランディングとは、その土地や文化、人の営みの中で育まれてきた価値を尊重しながら、空間やブランドとして再編集し、未来へと受け継がれていく形へと昇華させるアプローチです。

当社が担う工藝素材を活用した空間設計・施工と、NONVERBALが有するブランディングおよびアートディレクション・デザイン制作機能を統合することで、表層的なデザインに留まらない、一貫した統合デザインが可能となります。

▍ブランド経営(TM)️ノウハウの導入

本体制において当社は、レガシーブランディングの推進に加え、NONVERBAL,Inc.がこれまで培ってきたブランド戦略およびブランド経営(TM)️のノウハウを、自社であるKASASAGIにも導入してまいります。

これにより、当社自身のブランド価値を中長期的に高め、単なる設計施工会社ではなく、思想や価値観を社会に提示できるブランドとしての確立を目指します。

KASASAGIが一つのブランドとして社会に認知されることで、私たちが関わる全国の職人さんの工藝的なモノづくりに対する理解と評価が広がり、結果として、情熱を欠かないものづくりが持続的に行える環境の構築につながると考えております。

当社は今後、空間やブランドの提供に留まらず、自社そのものの在り方を通じて、工藝の価値が正しく伝わる社会の実現に取り組んでまいります。

▍KASASAGI×NONVERBAL：これまでの歩み

KASASAGIとNONVERBALは、今回の体制構築以前より、複数のプロジェクトにおいて協業を重ねてまいりました。

これらの取り組みにおいては、空間設計・施工とブランディング、グラフィック、サイン計画、WEB、アートディレクションなどを横断し、一貫した世界観の構築に取り組んできました。

それぞれの専門性を活かしながらも、領域を分けて進めるのではなく、初期構想の段階から連携することで、空間とブランドが連動した体験設計を実現してきました。

THE NOMU FUKUOKA（NOMU株式会社）

創業100年を超える瓦屋をクライアントに、瓦素材が持つ輻射熱を活用し、深部体温から心身を整える新たな低温浴施設を開業。ブランドロゴ制作、ウェブ・予約システム構築、空間設計施工までを一貫して支援。

NEXT KŌGEI PROJECT（公益財団法人きざはし）

伝統工芸の本質的価値と技術を、アート・建築の視点から再解釈するR&D事業と、次世代へ継承する教育事業を両軸に展開。伝統工芸の未来をひらくプロジェクトとして、企画立案、立ち上げからデザイン、運営までを包括的に担当。

OMIAGE BOX（松竹株式会社）

「モノ」ではなく、日本固有の美意識そのものを海外へ届けるギフトボックス・プロジェクト。「縁起」「粋」「侘び寂び」をテーマに、日本の精神性を再編集し、企画立案からデザイン、制作、販売支援までを一貫して手掛けました。

▍私たちにできること

■ 新規開業・ブランドローンチ支援

構想段階から開業に至るまで、ブランドフィロソフィーの設計を起点に、空間・ビジュアル・デジタルを横断した統合的な体験設計を行い、一貫性のあるブランド立ち上げを支援いたします。

■ 物件開発・都市再生プロジェクト

その土地が持つ歴史や文脈と現代のニーズを融合し、付加価値の高い不動産開発を実現します。

ブランディング戦略の立案から、マテリアル選定、アートディレクション、設計・特殊施工まで一貫して担うことが可能です。

また、プロジェクトの一部領域におけるご支援にも柔軟に対応いたします。

■ 既存事業のリブランディング・レガシー活用

長年にわたり蓄積されてきた信頼や無形・有形資産を受け継ぎながら、現代の視点で新たな価値を再定義し、次世代へと継承・利活用するブランディングから実装までを推進いたします。

■ オフィス移転・M&Aに伴うブランド統合

組織文化、ビジュアル、空間を横断的に統合することで、新たな組織アイデンティティの構築を支援いたします。

企業の変革フェーズにおいて、内外に一貫したメッセージを持つブランド形成を行い、オフィス空間等への実装まで一体的に推進いたします。

▍コメント

▪株式会社KASASAGI 代表取締役 塚原 龍雲

NONVERBALとはこれまで複数のプロジェクトをご一緒する中で、継続的に信頼関係を築いてまいりました。同社が提唱する「ブランド経営(TM)️」の思想と、それを実装する力については、最も近い距離で体感してきたと自負しております。

今回このような形で新たな体制を発表できることを大変嬉しく思うとともに、これまでお取引いただいているクライアントの皆さまに対しても、より一貫性のある、深度の高い価値提供が可能になると考えております。

また今後は、NONVERBALが培ってきたブランド経営(TM)️のノウハウを当社にも導入し、KASASAGI自身のブランド価値を高めてまいります。KASASAGIが一つのブランドとして社会に認知されることで、私たちが関わる職人やものづくりの価値が正しく伝わり、情熱を欠かないものづくりが持続的に行える環境の実現につなげていきたいと考えております。

▪NONVERBAL,Inc. 代表取締役 冨士 武徳

NONVERBALが長年提唱してきた「ブランド経営(TM)️ 」は、見た目を整えることだけではなく、組織の思想と多様な企業活動すべてを統合し、ブランド資産へと積み上げていくことです。

KASASAGIとの統合により、その思想を初期段階で『空間』という最も原始的で力強い体験価値へと落とし込むことができるようになりました。歴史を尊重し、未来を見つめるブランドづくり。

その本質的な想いのある価値を、一貫された表現を通じて世の中に届けたいと考えています。