クレッシェンドラボ、DAAC AI AgentでGoogle Cloud Ready - Gemini Enterprise認定を取得

株式会社クレッシェンド・ラボ

世界800社に導入される「AIコミュニケーション クラウド」を提供するクレッシェンドラボ（本社：台北、代表取締役：薛 覲（シュエ・ジン）| 日本支社：東京都港区虎ノ門、代表：猪股 唯耶）は、自社が開発するエンタープライズ向けAIエージェント「DAAC AIエージェント」が、Google Cloud Agent Marketplace で利用可能となり、Gemini Enterprise アプリ内の Agent Gallery から企業ユーザーが導入できるようになったことを発表しました。

あわせてDAAC AI Agentは、Google Cloudが定める「Google Cloud Ready - Gemini Enterprise」認定を取得しました。これは、クレッシェンドラボのAI技術とエンタープライズ実装力が、世界水準の厳格な評価プロセスを通じて認められたことを意味します。今回の認定取得とAgent Galleryへの掲載は、クレッシェンドラボが、日本およびアジア市場において、企業導入に耐えうるAIを提供できる先進企業の一社であることを、グローバル基準で明確に示すマイルストーンです。

クレッシェンドラボはこれまで、マーケティング、セールス、カスタマーサービスの現場において、単なるAI機能の提供にとどまらず、顧客接点データを事業成長に変えるための実装を積み重ねてきました。今回の評価は、その取り組みが地域内の先進事例ではなく、世界のエンタープライズAIエコシステムの中でも通用する水準に到達したことを示すものです。

日本・アジアのAIリーダー企業としての立ち位置を示す認定

Google Cloudの公式発表によれば、Agent Marketplaceに掲載されたパートナー構築型エージェントは、Gemini Enterpriseアプリ内のAgent Galleryに統合され、企業は統制された環境の中で専門特化型AIエージェントを発見・管理できます。さらに、掲載エージェントは「コア機能」「出力精度」「自律実行能力」「エンタープライズ基準」という4段階の厳格な評価を通過しており、単なる生成AI機能ではなく、企業での運用を前提とした高水準のエージェントとして位置づけられています。

クレッシェンドラボがこの導線に正式に組み込まれたことは、同社が日本・アジアにおけるAI活用の有力プレイヤーであるだけでなく、グローバル企業と並ぶ形でエンタープライズAI市場に参画する存在であることを意味します。これは、知名度の話ではなく、企業がAIパートナーを選定する際の信頼性・実装力・統制適合性の面で、クレッシェンドラボが一段上の評価を得たことを示しています。

Gemini Enterprise Agent Gallery は企業導入の正式な入口

Agent Galleryは、企業がAIエージェントを安全かつ統制された形で導入するためのハブです。従業員は業務に必要なエージェントを閲覧し、アクセス権や導入の申請を行うことができ、IT管理者はその審査・承認・配備を管理します。つまり、今回の掲載は、クレッシェンドラボのAIが「話題の新技術」として注目されたというだけではなく、企業が実際に調達・導入・運用するための導線に正式に入ったことを意味します。

これにより企業は、集中型のガバナンス環境のもとで、専門特化型のAIエージェントを発見・管理することが可能になります。 Google Cloudは、企業のAI活用が、単一用途の汎用AIから、安全かつ統制可能な専門特化型AIエージェントへ移行していると説明しています。その中でDAAC AI Agentが採用候補として提示されていることは、クレッシェンドラボが次世代の企業AIの担い手として認識されていることを示しています。

DAAC AI Agent：顧客接点データを、意思決定と成長戦略に変えるAIインテリジェンス層

DAAC AI Agentは、クレッシェンドラボが提供するエンタープライズ向けAIインテリジェンス層です。ビジネスチームは自然言語でDAACと対話することで、マーケティング・セールスデータから即座にインサイトを抽出し、自動でダッシュボードを生成し、複雑かつ分断されたデータを実行可能な成長戦略へと変換できます。

Google Cloudの公式掲載文でも、DAAC AI Agentは「マーケティング・セールスチームが複雑なデータを実行可能な成長戦略へと自然言語で変換し、即時のインサイトと自動ダッシュボードを提供する」エージェントとして紹介されています。これは、クレッシェンドラボが単なるAIチャットや分析ツールを提供しているのではなく、企業の現場データを理解し、経営・事業判断に耐える形で活用できるAIへ昇華させる能力を持つことの証明でもあります。

また、DAAC AI Agentは単体のAI機能ではなく、クレッシェンド・ラボが展開するMAAC、CAAC、Audience Graph、各種CRM・EC・広告・会話データの連携基盤と結びつくことで、より高い価値を発揮します。今回の発表は、クレッシェンドラボが「AIをつくる会社」であること以上に、「企業の顧客接点データを、成果につながるAI活用へ実装できる会社」であることを鮮明にしたものです。

グローバル企業と同じエンタープライズAIの舞台へ

DAAC AI Agent :https://www.cresclab.com/jp/product/daac

今回、DAAC AI AgentはGoogle Cloudの発表内で、Adobe、Salesforce、ServiceNow、Workday、Oracle、Atlassian、Deloitteをはじめとするグローバル企業のパートナーエージェント群と並んで紹介されています。クレッシェンドラボがこの中に入ったことは、アジア発の企業として、世界のエンタープライズAI市場で本格的に存在感を持ち始めたことを意味します。

クレッシェンドラボはこれまでアジア市場で、LINEをはじめとする顧客接点の最前線で、企業の業務効率化と顧客体験向上を支援してきました。今回の掲載により、その現場起点のAI実装力が、グローバルAIプラットフォーム上でも通用することが明確になりました。これは、日本企業にとっても、海外先行のAI技術をただ輸入するのではなく、アジア市場を深く理解したパートナーと共に、現実の業務変革を進められることを意味します。

マネジメントチームよりコメント

CEO 薛 覲（シュエ・ジン / Jin Hsueh）コメント

「今回の認定取得とAgent Galleryへの掲載は、クレッシェンド・ラボが日本・アジアにおける先進的なAI企業の一社であることを、グローバル基準で示す重要な節目です。私たちは、AIを単なる話題や機能としてではなく、企業の実業務を変える力として提供してきました。今回の評価は、その技術力と実装力、そして企業導入に必要な信頼性が国際的に認められた結果だと受け止めています。今後は、日本企業にとって最も信頼できるAIパートナーの一社として、マーケティング、セールス、カスタマーサービスの変革をさらに加速してまいります」

日本法人代表 猪股 唯耶コメント

「AIは、様子見をして波に乗るのを待つのではなく、先行して飛び込む企業こそが圧倒的な恩恵を享受できる領域です。アジア市場で泥臭く培ってきたAIの現場実装ノウハウをフルに持ち込み、日本企業の『PoC止まり』を終わらせます。グローバルなAIプラットフォーム上で戦える技術力を持ちながら、日本およびアジアのローカルな商習慣やビジネス環境に明確な軸足を持つパートナー企業は、現在クレッシェンドラボが筆頭といえます。海外の汎用的な技術をただ輸入するのではなく、地域に根ざした実装力を持つ私たちが、日本企業の真のAIトランスフォーメーションを実現します」

クレッシェンド・ラボについて

クレッシェンドラボは、台湾発のAIコミュニケーションクラウド企業として、AI×コミュニケーション技術を基盤に、企業の業務効率向上と顧客体験向上を支援しています。アジア市場で蓄積してきた膨大なインタラクションデータを“行動可能なインサイト”に変換し、マーケティング、セールス、カスタマーサービスの価値最大化を実現しています。MAAC（AIマーケティング自動化）、CAAC（AI対話エージェント）、DAAC（AIデータ洞察）を通じ、企業の自動化、データ統合、オムニチャネル施策を後押ししています。

台湾、日本、タイ、シンガポールを中心に 800以上のブランドを支援し、国際投資機関および多くの業界パートナーから高い評価を得ています。また、長年の技術力とローカライズ対応が評価され、台湾では5年連続でLINE Technology Partner - Gold、タイではLINE Developer Partner Expert（最上位）認定、そして2025年に日本でLINE Technology Partner認定を取得し、アジアで唯一、3市場すべてのLINEの技術認定を保有する企業となりました。

【日本法人】- 会社名 株式会社クレッシェンド・ラボ- 代表者 猪股 唯耶（いのまた・ゆいま）- 所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-10-5 KDX 虎ノ門一丁目ビル 11F- 設立 2022年1月- ウェブサイト https://www.cresclab.com/jp- プレスリリース一覧 https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106190【台湾本社】- 会社名 漸強実験室 (Crescendo Lab)- 代表者 CEO 薛覲 (シュエ・ジン | Jin Hsueh)- 所在地 台湾 / 台北市松山區健康路156號5樓- 設立 2017年6月- ウェブサイト https://www.cresclab.com/