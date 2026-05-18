「休日の急な発熱」も、もう慌てない。土日祝も診療 × LINEで24時間予約OK！エキクリ5院目となる「王子駅前内科小児科・アレルギー科クリニック」が王子駅北口徒歩2分の立地に2026年6月1日開院

医療法人社団エキクリ

医療法人社団エキクリ(本社：東京都大田区、理事長：柳澤亮)は、2026年6月1日に東京都北区王子に「王子駅前内科小児科・アレルギー科クリニック」を新規開院します。土日祝を含む週7日診療、オンライン診療、LINEで24時間予約可能と利便性の高さがポイントです。「大森町駅前内科小児科クリニック」「蒲田駅東口クリニック」「川崎駅東口内科クリニック・アレルギー科・小児科」「大森ステーション内科小児科クリニック」に続いて5院目の開院となります。

クリニック受付クリニックHP :https://eki-kuri.com/oji/

王子駅前内科小児科・アレルギー科クリニックについて

●特徴

・京浜東北線/東京メトロ南北線王子駅から徒歩2分の好立地

駅チカの好立地に位置しておりますので、通院に便利です。

また、水色を基調とした清潔感のある内装で患者様をお迎えします。

隔離室も完備しておりますので、感染症の流行期も安心してご受診いただけます。

・土日祝も診療。週7日開院

平日はお仕事が忙しくなかなか受診できない方や、休日に急な体調不良でお困りの方もすぐにご受診いただけるよう土日祝も診療しております。体調に異変を感じられたらいつでもご受診くださいませ。

・LINEで24時間予約可能

当院では、LINE予約を導入しており、お手持ちのスマートフォンからいつでもご予約・変更等が可能です。受診したいときにすぐに空き時間が確認できて予約できる利便性の高さがポイントです。

・様々な診療科に対応

「その町のかかりつけ医」になるべく内科・小児科・アレルギー科・循環器内科等幅広い診療科に対応しております。また、健康診断や予防接種といった自費診療のご提供もおこなっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

・キャッシュレス決済可能

自動精算機を導入しており、現金はもちろんのこと各種クレジットカード、paypay等でもお支払いいただける体制を構築しております。

●アクセス

〒114-0002 東京都北区王子1-8-8 ステラテラス2F

JR線「王子駅」北口から徒歩2分

東京メトロ南北線「王子駅」から徒歩2分

●診療内容

内科・小児科・アレルギー科・循環器内科・糖尿病内科・呼吸器内科

●受付時間

平日 ：午前9時30分～13時00分 午後15時00分～19時00分

土日祝：午前9時30分～13時00分 午後14時30分～17時15分

●ご予約方法

LINEから24時間ご予約いただけます。

https://lin.ee/Zc9xA63

●ホームページ

https://eki-kuri.com/oji/

エキクリについて

私たち、医療法人社団エキクリは現在、京急大森町駅徒歩1分の立地に「大森町駅前内科小児科クリニック」、JR蒲田駅東口徒歩1分の立地に「蒲田駅東口クリニック」、JR・京急川崎駅徒歩2分の立地に「川崎駅東口内科クリニック・アレルギー科・小児科」、JR大森駅直結アトレ内に「大森ステーション内科小児科クリニック」の4院を開院しており、地域にお住まいの多くの皆様にご利用いただいております。エキクリが目指しているのは、「一番身近で、一番便利なクリニック」です。予約や受診の流れをデジタルでスムーズにすることで、待ち時間の不安や通院の手間を減らし、この街で暮らす皆さんが安心して健康に過ごせるお手伝いをいたします。

王子駅前内科小児科・アレルギー科クリニックについても、王子エリアにお住まいの皆様に良い医療・良い受診体験を提供させていただきます。