足場メーカーのミズホ機材株式会社、品質と安全性を守るため、足場製品の定価を見直し

ミズホ機材株式会社

このたび弊社では、製品定価の改定を実施することとなりました。

建設業界を取り巻く環境は年々変化しており、原材料費や物流費、人件費の上昇に加え、現場に求められる安全基準や品質基準もこれまで以上に高い水準が求められております。足場は作業者の命を支える重要な設備であり、私たちは「安全性」を最優先事項として、安定した品質と供給体制を維持し続ける責任があると考えております。

こうした背景を踏まえ、今後も継続して安心してご使用いただける製品を提供するため、このたび製品定価の見直しを行う運びとなりました。

改定対象品目： 弊社全製品

定価改定日： 令和８年６月 1 日

また今回の改定は、市場実勢や販売現場の実態に合わせた価格表示への見直しを目的としております。従来、メーカーごとの定価差によって、現場や流通において価格比較や見積時に分かりづらさ・不便さが生じるケースもありました。今回、業界水準に合わせた定価設定へ見直すことで、販売現場における分かりやすさや利便性向上にもつなげてまいります。

一方で、弊社ではお客様の負担を可能な限り抑えるため、製造・運営の両面で継続的な改善を進めております。

- 部品の内製化率向上によるコスト最適化- 製造工程へのロボット導入をはじめとした自動化推進- AIを活用した確認工程による品質管理強化- 人員配置の最適化による生産効率向上- 販管費を極力抑えた経営体制

これらの取り組みにより、製品定価は改定となりますが、実際の流通販売価格については従来水準を維持する見込みであり、お客様の実際のご購入価格への影響は限定的です。今後も継続的な企業努力を重ねながら、流通販売価格においては業界最安値を目指し、お客様にとって導入しやすい価格の実現に取り組んでまいります。

今後も当社は、主力足場製品「M-FOLD/エム・フォールド」を中心に「現場が信頼する、その理由がある」メーカーとして、品質・価格・対応力のさらなる向上に努め、より一層お客様に選ばれる存在を目指してまいります。

【製品定価表】（2026年6月1日より）

https://mizuhokizai.com/documents/mizuho_price_list_20260601.pdf