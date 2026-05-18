異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より人気タイトルの待望の紙コミックスが本日、５月18日（月）発売！紙でも電子でも豪華フェアを開催中！

株式会社ファンギルド

株式会社ファンギルド（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：梅木読子）は異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より、人気タイトルの「紙コミックス」を３作品、計４冊、発売いたします。

発売を記念し、カラーイラストカードや限定ペーパーなどの書店購入特典を作成、全国の書店および電子書店にてフェアを開催いたします。

■スピラコミックス＜少女作品＞ 新刊情報

『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした（３巻）』

漫画：黒川くさび／原作：やきいもほくほく

2026年7月TVアニメ化決定！人気作の最新刊！

どうすればこの胸の痛みは楽になる…？

伯爵家の騒動が落ち着き、ついに婚約を発表したクラレンスとカトリーナ。

彼の婚約者として相応しい淑女になるべく、カトリーナは寝る間も惜しんで努力を重ねていた。

しかしそんなある日、二人の前に完璧な公爵令嬢・エリザベスが現れる。

どうやら彼女はクラレンスと親し気なようで…。

純粋無垢な身代わりの令嬢が、氷の王子と愛を育むラブファンタジー！

本体価格：720円(税抜)

『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした（３巻）』の本編をチラ見せ。『黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～（３巻）』

漫画：音中さわき／原作：宮之みやこ

コミックシーモア総合ランキング1位獲得、300万DL突破！超話題作の待望の最新刊

ひなたとの約束を果たすため、夜妖人の集落である「宵」を訪れた郁と昴。

彼女らと穏やかな時間を過ごしていたが、突然謎の陰陽師に襲撃され、郁が連れ去られてしまう…！

郁が目を覚ますと、そこは禁域・糸原の里だった――

郁に優しく微笑みかける泰人の思惑とは一体…。そして徐々に里のおぞましい全貌が明らかに…。

昴は郁を取り戻せるのか――！

本体価格：720円(税抜)

■スピラコミックス＜少女作品＞ 書店購入特典＆フェア情報

『黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～（３巻）』の本編をチラ見せ。

『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした（３巻）』の書店購入特典

とらのあなにてご購入の方に、「書店限定イラストカード」をプレゼントいたします。

・とらのあな限定：両面イラストカード

https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012791014/

※特典の配布方法・配布時期は店舗によって異なります。

※特典はなくなり次第、配布終了となります。

『黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～（３巻）』の書店購入特典＆フェア情報

対象書店にてご購入の方に、各書店限定の「イラストカード」「イラストペーパー」などの特典を先着でプレゼントいたします。

▼書店購入特典

・未来屋書店：イラストペーパー

https://www.miraiyashoten.co.jp/comipre/1069/

・紀伊國屋書店：イラストカード

https://store.kinokuniya.co.jp/event/1773193094/

・一部店舗対象：ミニイラストカード

※「恋するヒロイン応援フェア」特典の復刻となります。

特典の配布対象店舗につきましては、公式HPのニュースページにてご確認いただけます。

「スピラ」公式HPニュースページ：https://spira.jp/news/5805/

・まんが王：

アクリルスタンド付きセット(有償)

https://www.mangaoh.co.jp/product/9784910617718-acst-sin-c

※有償特典はアクリルスタンド+書籍のセット販売となります。

イラストカード(無償)

https://www.mangaoh.co.jp/product/9784910617718

・大垣書店：イラストペーパー

https://www.books-ogaki.co.jp/post/67423

※特典の配布方法・配布時期は店舗によって異なります。

※特典はなくなり次第、配布終了となります。

▼フェア情報

・ステラワース：B2ポスター＆複製原画の抽選プレゼント

・タワーレコード渋谷店：ミニサイン色紙の抽選プレゼント

https://towershibuya.jp/news/2026/04/27/228011#news

・ブックファースト新宿店：特設コーナーにて作家コメント入りフリーペーパーの配布

・まんが王：サイン本抽選(〆5月15日)

※有償特典アクリススタンド付きセットのみ対象

https://www.mangaoh.co.jp/product/9784910617718-acst-sin-c

※フェア状況は書店により異なります。各HP等でご確認ください。

■スピラコミックス＜少年作品＞ 新刊情報

『勇者パーティから追い出された不遇職【罠士】、ユニークスキル【矢印】で最強になる（１-２巻）』

漫画：たつひこ／原作：白石 有希

不遇職のせいで追い出された冒険者は、ユニークスキルを携え成り上がる！

「だから貴方には……今日でパーティを抜けてもらうことにしました」

世界中にダンジョンが現れて40年。

S級冒険者パーティに所属する、景一郎は幼馴染から戦力不足という理由で追い出される。彼の職業【罠士】は自分から攻撃できないというハズレ職だったのだ。

冒険者生命を絶たれ絶望していた景一郎は、謎の少女と出会いユニークスキルを授かることに…！？

そのスキルは【矢印】――【罠士】の弱点を覆す最強のスキルだった。

もう一度冒険者への道を歩み始めた景一郎は、最強を目指し成り上がる！

本体価格：720円(税抜)

■スピラコミックス＜少年作品＞ 書店購入特典情報

『勇者パーティから追い出された不遇職【罠士】、ユニークスキル【矢印】で最強になる（１-２巻）』の本編をチラ見せ。『勇者パーティから追い出された不遇職【罠士】、ユニークスキル【矢印】で最強になる（１-２巻）』の書店購入特典

対象作品をご購入の方に、書店共通の「イラストペーパー」をプレゼントいたします。



※特典の配布方法・配布時期は店舗によって異なります。

※特典はなくなり次第、配布終了となります。

■電子書店フェア情報

紙コミックスの発売を記念して、電子書店では無料や割引などのお得なフェアを実施いたします。

・実施内容：『黒妖の花嫁』ほか単行本配信記念

・実施期間：2026年５月18日（月）～ ５月31日（日）

・実施書店：コミックシーモア ほか電子書店

※施策期間・内容は実施書店により異なります。

紙コミックスの続話は、電子書店でいちはやくお楽しみいただけます。

・黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～

https://www.cmoa.jp/title/296726/

・身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした

https://www.cmoa.jp/title/294489/

・勇者パーティから追い出された不遇職【罠士】、ユニークスキル【矢印】で最強になる

https://www.cmoa.jp/title/293036/

■SNSキャンペーン情報

『黒妖の花嫁』紙コミックス3巻の発売を記念して、「直筆サイン入り！3巻イラストブロマイド」と「最大5000円分QUOカードPay」が当たるキャンペーンを実施いたします。

・期間：2026年5月18日（月）～5月31日（日）

・スピラ公式X（旧twitter）アカウント「＠FG_spira(https://x.com/FG_spira)」に投稿されるポストをチェックください。

◇応募方法

１.スピラ公式Xアカウント「＠FG_spira(https://x.com/FG_spira)」をフォロー。

２.対象ツイートをリポスト。

３.エントリー完了！

４.さらに引用リポストに写真付きコミックGET報告でグッズ当選確率UP！

■異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」について

今ここで巡り合う、異世界の“恋”と“冒険”に。

「comicスピラ」は、魅力的なキャラクターたちが織り成す異世界ファンタジーを取り揃えたレーベルです。現実に疲れた時の逃避先になれるような、読み終わった後に少し前向きになれる作品を提供していきます。

コミックスの新刊は偶数月17日ごろ発売予定です。

姉妹レーベル「novelスピラ」も好評発売中！

「スピラ」公式HP：https://spira.jp/

「スピラ」編集部公式X（旧Twitter）：@FG_spira(https://x.com/FG_spira)

■本件に関するお問い合わせ

株式会社ファンギルド 広報担当

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1 ビッグス新宿ビル5階

TEL：050-3823-2233 FAX：03-3226-8190

E-mail：press@funguild.jp

URL：https://funguild.jp/

ファンギルドでは一緒に働く仲間（GUILD）を募集中！

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求人情報：https://public.n-ats.hrmos.co/funguild/jobs

公式X：https://x.com/funguild_press