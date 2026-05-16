Chatlock、賃貸オーナー・施設管理者向け相談受付を開始　利用環境に応じたスマートロック活用提案を強化

チャットロック株式会社

スマートロック関連サービスを展開するチャットロック株式会社(以下、Chatlock）は、賃貸オーナー・施設管理者向け相談受付を開始したことをお知らせします。

近年、賃貸住宅や宿泊施設、小規模施設などにおいて、防犯対策や鍵管理効率化への関心が高まる一方で、利用環境や運用形態に応じた導入課題への対応ニーズも拡大しています。こうした背景を受け、Chatlockでは、利用環境に応じたスマートロック活用提案や参考情報提供を強化しています。

背景

近年、日本国内では防犯意識の高まりに加え、人手不足や非対面運営ニーズの拡大を背景に、スマートロックへの関心が高まっています。

特に、賃貸住宅、民泊・宿泊施設、小規模オフィスなどでは、

・鍵の受け渡し負担

・入居者・利用者ごとの権限管理

・外出時や営業時間外の施錠確認

・物理鍵紛失リスク

・無人運営・省人化対応

など、日常的な管理負担や防犯面への課題が多様化しています。

また、賃貸物件では、

工事可否

原状回復対応

入居者利用時の使いやすさ

既存設備との相性

など、利用環境ごとに異なる検討ポイントが存在しています。

スマートロックは、スマートフォンや暗証番号による柔軟な入退室管理が可能であることから、防犯対策だけでなく、日常管理や施設運営をより便利かつスムーズにする手段として注目されています。

Chatlockの取り組み

Chatlockでは、近年高まるスマートロック需要を受け、賃貸オーナー・施設管理者向けの相談受付を開始しました。

現在は、賃貸住宅、民泊施設、小規模オフィス、店舗など、利用環境ごとの運用課題に合わせた参考情報提供や活用提案を行っています。

主に、

工事不要タイプ導入時のポイント

賃貸物件における利用時の注意点

民泊・宿泊施設での鍵受け渡し運用

小規模施設における入退室管理活用

外出先からの遠隔確認・管理方法

利用人数や運用形態に応じた導入参考情報

など、実際の利用環境を想定した情報提供を進めています。

また、公式サイト内でも、利用シーン別のスマートロック活用情報や導入参考コンテンツを順次拡充しています。

今後の展開

Chatlockでは今後も、単なる鍵管理だけでなく、「安心」と「便利」を支える空間活用のサポートを目指し、利用環境に応じた情報提供や相談対応を強化してまいります。

今後は、賃貸住宅、民泊施設、小規模オフィスなど、さまざまな利用シーンに合わせた実践的な活用情報や運用事例の発信を継続的に進めていく予定です。

【Chatlockについて】

Chatlockは、スマートロックの研究開発・製造・販売を行う企業です。

「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、住宅、店舗、小規模オフィス、民泊施設など、さまざまな利用シーンに合わせたサービスを展開しています。

単なる鍵製品の提供にとどまらず、入退室管理や遠隔確認などを通じて、利用者の日常や施設運営に「安心」と「便利」をもたらす提案を行っています。

【会社概要】

会社名:チャットロック株式会社

所在地:東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容:スマートホームデバイス、セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP:https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram:https://www.instagram.com/chatlock2018/

X:https://x.com/chatlock2018

Tik Tok：https://www.tiktok.com/@chatlock_jp

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=61569798632247