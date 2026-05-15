キャル株式会社、東京千代田区を拠点とするバレーボールチーム「東京スリジエ」とスポンサー契約を締結

キャル株式会社

IT人材派遣事業、システム受託開発事業を運営するキャル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：前田 明）は、東京都千代田区を拠点とするバレーボールチーム「東京スリジエ」とのスポンサー契約を締結しました。

当社は地域密着チームとして活動する「東京スリジエ」をサポートすることを契機に、お客さま及び地域社会への貢献並びに、次世代の人材育成支援を推進してまいります。

■スポンサー契約の背景

出典元：東京スリジエ公式サイト(https://tokyocerisier.com/)

当社が掲げる「誰もが挑戦できる社会」の実現に向け、当社に関わる全ての人が挑戦し続けられる環境づくりと、社会に新たな価値を生み出す企業活動を推進しています。

このたびスポンサー契約を締結した東京スリジエは、一般企業で働きながら競技に挑む“デュアルキャリア”を体現し、競技活動だけでなく、バレーボール教室などを通じて次世代育成や地域貢献にも積極的に取り組まれています。

その姿勢は、当社のMission「一歩先を歩み続ける」とValue「今日より明日をよりよくする」とも深く重なっていることから、スポンサー契約の締結に至りました。

■東京スリジエとは

出典元：東京スリジエ公式サイト(https://tokyocerisier.com/)

東京スリジエは男子・女子社会人バレーボールクラブで、「仕事も競技も本気で挑戦できる環境づくり」をコンセプトに2020年に設立されました。

選手の皆さんは一般企業で働きながら競技を続ける“デュアルキャリア”を実践し、それぞれの夢やキャリアと向き合いながら日々活動しています。

地域密着型クラブとして、バレーボール教室や地域イベントへの参加を通じ次世代を担う子どもたちへスポーツの魅力を発信すると共に、競技力向上だけでなく“人と地域をつなぐ存在”として、新たなスポーツ文化の創出をおこなっています。

■採用情報

これまで長きに渡り培ってきた、IT分野のノウハウを活かし、挑戦的な企業活動で急成長を続けるキャル。IT業界で幅広い対応力を発揮できる会社を目指します。

そんな中、今後のキャル株式会社の事業を共に支えていく人材を募集中。ITに興味を持たれている方、未経験でもIT業界に挑戦したい方の応募をお待ちしています。

採用サイト：https://recruit-cal.com/

■キャル株式会社 会社概要

会社名：キャル株式会社 https://cal.co.jp/

本社所在地：東京都千代田区神田相生町1 秋葉原フコク生命ビル5F

本店所在地：大阪府大阪市中央区南船場4丁目4番21号 TODA BUILDING心斎橋12F

代表者：代表取締役 前田 明

創業：1990年2月

事業内容：ソフトウェア設計開発、インフラ（NW/SV）構築、ソフト評価・試験、 各種システム保守・運用管理、サポートデスク

機械・機器設計、電気・電子設計、装置開発、各種解析・実験、 製品評価・分析、フィールドエンジニア全般

受託開発事業、官公庁システム開発事業、海外人材採用・教育事業、教育・研修事業、採用支援システム事業

＜本件に関するお問い合わせ先＞

キャル株式会社 マーケティング課

Email：marketing@cal.co.jp