エムステージ、5/19(火)・20(水)「第2回バックオフィスDXPO 名古屋′26」にブース出展！

株式会社エムステージ

株式会社エムステージ(本社:東京都品川区、代表取締役:杉田雄二)産業保健事業部は、5月19日（火水）・5月20日（水）に、ポートメッセなごやにてブティックス株式会社主催の展示会「第2回バックオフィスDXPO 名古屋'26」に出展いたします。

ブースでは産業医やストレスチェックなど、健康経営の推進をトータルで支援するサービスをご案内いたします！

バックオフィスDXPOとは

ブティックス株式会社主催の、9つの展示会から構成され、企業のDXを支援するサービスやオフィス環境のDXから、バックオフィス特有の各種ルーティンワークや総務・経理・人事部門向けの業務などの効率化・自動化を支援する各種ソリューションが一堂に集まる専門展です。

経営・経理・人事・総務などの決裁者が集まり、サービスの比較検討・導入相談やデモ・商談を行うことができます。

以下の課題をお持ちの方は、ぜひご来場ください！

・全社的な働き方改革を推進したい

・働き方に合ったオフィス環境を提供したい

・社内コミュニケーションを活性化・ナレッジ共有を図りたい

・健康経営を推進するためのツール・サービスを比較検討したい

ご来場事前登録はこちらから :https://dxpo.jp/u/box/nagoya26/user/entry

エムステージのブースについて

エムステージは、第2展示館にて、健康経営支援をはじめ、コミュニケーションツールやペーパーレス化、ワークプレイス戦略など、働き方改革に貢献するサービスが集結する展示会『働き方改革・健康経営展』内にブース出展いたします。

弊社ブースでは、産業医やストレスチェックをはじめとした健康経営の推進を支援するサービスをご案内いたします。

●こんな方におすすめ

・産業医と連携した産業保健活動を進めていきたい

・急な休職者対応や長時間労働者への面談対応に困っている

・複数拠点の健康診断やストレスチェックの対応、結果の処理が煩雑になっている

健康経営のお役立ち資料の配布や、産業保健に関するお悩みについてその場でお伺いも可能です。

ブースへの訪問日時予約も承っておりますので、是非ブースへのご来場をお待ちしております！

ご来場登録はこちら :https://dxpo.jp/u/box/nagoya26/user/entry

■開催概要

第2回 バックオフィスDXPO名古屋'26

会期：2026年 5月19日（火） 9:30-17:30

2026年 5月20日（水） 9:30-16:30

会場：ポートメッセなごや 第2展示館

主催：ブティックス株式会社

https://dxpo.jp/real/box/nagoya/

■株式会社エムステージについて

事業場向け産業保健支援、医療人材総合サービスを提供。産業保健体制の構築・健康診断の実施・メンタルヘルス対策の3つを軸に、健康経営(R)に関するトータルソリューションを展開しています。企業へのサポートを通じて、すべての人が健康にいきいきと働く社会をめざすことで、生産性の向上や医療費の適正化に貢献してまいります。利用企業数2,450社、導入事業所数7,200事業所（2026年4月時点）。「健康経営優良法人2025（大規模法人部門）」に8年連続認定。

代表者：代表取締役 杉田 雄二

設立：2003年5月

資本金：5,000万円

所在地：〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower5階

事業内容：事業場向け産業保健支援、医療人材総合サービス

サービスサイト(https://sangyohokensupport.jp/)

コーポレートサイト(https://www.mstage-corp.jp/)

※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。