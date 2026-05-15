W2、5月に「第2回 DXPO名古屋’26」 「第19回イーコマースフェア大阪2026」の展示会に出展

Ｗ２株式会社

事業形態に合わせたコマースプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：山田 大樹、以下W２）は、2026年5月に開催される「第2回 DXPO名古屋’26」 および 「第19回イーコマースフェア大阪2026」 に出展いたします。

W２はECの役割を「売るだけの場所」から「選択を助ける場所」へと捉え直す「メディアコマース」を重要な戦略軸として位置づけ、今回の出展を通じてその考え方と実践知を広く発信します。

W２が提唱する「メディアコマース」とは

近年、生成AIの普及により消費者の情報収集・購買行動は大きく変化しています。

AIが情報を整理し商品選択を助ける動きが広がる中、価格や利便性に強いECモールの存在感はさらに増し、自社ECとの差別化はより困難になっています。

こうした環境下で自社ECに求められるのは、「売るだけの場所」としての役割から、ブランドの世界観を伝え、顧客との継続的な信頼関係を築く「選択を助ける場所」としての役割への転換です。

その考え方がメディアコマースです。

コンテンツとコマースを一体化させることで、購買だけでなく中長期的なLTV向上やファン化まで見据えた事業成長を実現するECのあり方です。

▼メディアコマースの詳細はこちら(https://www.w2solution.co.jp/useful_info_doc/mediacommerce/)

メディアコマースをコンセプトに2つの展示会へ出展

各展示会のW２ブースでは、「メディアコマース」をコンセプトにした展示を行います。

ブースでは、W２のコンサルタントによる個別相談・課題診断・デモンストレーションも実施。

経験豊富な専門スタッフが、メディアコマースの実践知をもとに、貴社の課題整理から実現イメージの可視化まで、その場で描きます。

■第2回 DXPO名古屋’26

開催日程： 2026/5/21(木)～5/22(金)

開催場所： ポートメッセなごや 第2展示館

W2ブース位置：5-48

概要： 店舗・EC・マーケティング支援に特化した関西最大級の総合展示会。店舗・施設、EC支援に関する 12展も同時開催。

公式サイトはこちら(https://dxpo.jp/real/fox/nagoya/store/)

■第19回イーコマースフェア大阪2026

開催日程：2026年5月27日(水)～28日(木)

開催場所： マイドームおおさか

W2ブース位置：2A-3

概要： EC・通販・ネットショップ事業者の課題に沿ったソリューションの展示会。最新トレンドを発信するセミナーも多数開催。

公式サイトはこちら(https://www.ecfair.jp/osaka/)

W２株式会社について

当社はお客様のEC事業の「成功」にこだわり、事業形態に合わせた4種のプロダクトやメディア化・AI活用など高度な戦略を実現する多彩なプラグイン、顧客要望に合わせた大規模カスタマイズ開発など、お客様の戦略フェーズに合わせた形でサービスを提供しております。

会社概要

会社名 W２株式会社

代表者 代表取締役 山田 大樹

所在地 東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階

URL https://www.w2solution.co.jp/

本サービスに関するお問い合わせ先

W２株式会社

TEL：03-5148-9633





