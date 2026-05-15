TOPPAN、陸前高田市で「みんなのカーボンオフセットの森」森開き式を実施

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPAN株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野口 晴彦、以下 TOPPAN）は、2026年5月11日（月）に岩手県陸前高田市において「みんなのカーボンオフセットの森」の森開き式、および第1回森林保全活動を実施しました。

今回森開き式を行った「みんなのカーボンオフセットの森」は、「みんなのカーボンオフセット(R)」のパートナー企業が、TOPPANと共に実際の森林保全活動に参加できる仕組みです。今後TOPPANは、この森を通じて、パートナー企業各社への活動機会の提供や活動意義の醸成などを支援していきます。

本イベントに先立ち、TOPPANは「陸前高田市企業等による森づくり制度」(※1)における活動に関する協定を2026年2月に締結しており、提供された区画を「みんなのカーボンオフセットの森」と命名しました。

「みんなのカーボンオフセットの森」森開き式の様子

当日は、TOPPANのほか、パートナー企業各社の従業員などを含む38名が参加し、森開きを記念した式典および森林に入っての下草刈りや枝打ちなどの保全活動を実施しました。今後も、TOPPANは「みんなのカーボンオフセットの森」を通じて、パートナー企業とともに、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

■ 実施内容

・森開き式

TOPPANと陸前高田市および資源循環と森林再生に取り組む公益財団法人 Save Earth Foundationによる協定締結を記念し、陸前高田市からTOPPANへ盾が贈呈されました。また、「みんなのカーボンオフセットの森」の看板除幕セレモニーを実施しました。

（左）TOPPAN（株）執行役員 情報ソリューションBU セキュアDX事業部長 高 博昭（右）陸前高田市 市長 佐々木拓

・森林保全活動

陸前高田市森林組合の指導のもと、下草刈り、枝打ち、除伐、つる切りなどの森林保全活動を実施しました。この活動を通じて「みんなのカーボンオフセット(R)」のパートナー企業と共に、脱炭素社会に貢献する意義への理解を深めました。また、活動に参加したパートナー企業に対し、「参加証明書」を授与しました。

森林保全活動の様子

・「みんなのカーボンオフセット(R)」を通じた環境貢献

参加者が集合した一ノ関駅と「みんなのカーボンオフセットの森」間の移動に伴うCO2排出量を、陸前高田市の森林クレジットを活用してオフセットを実施しました。今回のオフセットは、TOPPANのパートナー企業である、ワタミエナジーと陸前高田アメイジングトリップ・ビューロー（RTB）が、「みんなのカーボンオフセット(R)」を通して全ての手続きを行いました。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33034/table/1879_1_843dd46b73d7c5a68a86bd49512c3f8b.jpg?v=202605151051 ]

■ 「みんなのカーボンオフセットの森」の取り組みについて

「みんなのカーボンオフセットの森」は、「みんなのカーボンオフセット(R)」のパートナー企業が、TOPPANと共に実際の森林保全活動に参加できる仕組みです。パートナー企業各社への活動機会の提供や、活動意義の醸成などを支援していきます。

■ 「みんなのカーボンオフセット(R)」について

企業や金融機関に向けてカーボン・オフセットの権利であるオフセット枠を活用できる「販売店機能」を提供して、サプライチェーン全体の脱炭素化を支援するサービス。企業・金融機関は、カーボン・オフセットに関する人材やノウハウ不足を課題とするサプライチェーン上の企業に対し、カーボン・オフセットの導入支援や取り組み状況の把握が可能です。また、オフセット枠を利用するサプライチェーン上の企業は、オフセット枠の調達から証書の発行までをオンライン上にて一括で行うことが可能な機能により、カーボン・オフセットに容易に取り組むことができるようになります。

サービスサイトURL: https://solution.toppan.co.jp/toppan-edge/service/mincabo.html

※1 「陸前高田市企業等による森づくり制度」

陸前高田市における山・川・里・海のつながりによってもたらされる三陸特有の貴重な自然の恵みを、よりよい状態で未来のこどもたちに残すため、多様な主体が連携して森づくりを行い、脱炭素・自然共生社会の実現に向けて取り組む制度。

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＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上