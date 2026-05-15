【インタビュー集＆導入実績公開】不動産向け初期導入費用0円のファイナンススキーム「BRO-ZERO」を活用した民泊・不動産投資の成功の軌跡を一挙公開！

株式会社ブロードエンタープライズ

不動産オーナー様のキャッシュフロー最大化を支援する株式会社ブロードエンタープライズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中西 良祐）は、初期導入費用0円のファイナンススキーム「BRO-ZERO」を活用したお客様の「インタビュー事例集」および「導入事例ページ」をコーポレートサイトにて公開いたしました。

■ インタビュー事例集(https://broad-e.co.jp/interview/)

■ 導入事例ページ(https://broad-e.co.jp/case/)

特設ページ公開の背景

昨今の建築費高騰や金利上昇、インバウンド需要の回復を背景に、民泊や不動産投資への注目が高まっています。しかし、事業拡大において「リフォームや家具家電の初期費用に対する銀行融資の壁」が多くの投資家にとって大きな課題となっています。当社が提供する「BRO-ZERO」は、初期導入費用0円※で設備投資やリノベーションを可能にするサービスです。この度、実際に本サービスを活用して資金課題を解決し、事業拡大や高収益化を実現した不動産オーナー様のリアルな声と、全国各地の多彩な施工実績を広く知っていただくため、特設ページを公開いたしました。

※初期導入費用0円とは、初期相当費用を分割払いにするプランです。

インタビュー集の見どころ

第一線で活躍する不動産投資家の方々に、資金調達のリアルな課題と「BRO-ZERO」を活用した解決策、そして具体的な成果についてお話を伺いました。

売上2億円・前期比2倍を実現！自己資金を温存しながら民泊投資を拡大

株式会社Break 代表取締役 吉岡良太様

愛知県を中心に約20施設を運営する吉岡様は、銀行融資だけではリフォーム費用をまかなえず、手元資金が減少するという課題を抱えていました。「BRO-ZERO」の活用により自己資金を温存したまま積極的な物件取得を継続。審査スピードの速さを活かして事業展開を加速させ、前期比2倍の売上2億円を達成しました。運用実績の積み上げにより銀行からの信用も向上し、好循環が生まれています。

投資総額13億円のサバイバル投資家が語る「スピード投資術」

不動産投資家 生稲崇様

不動産投資歴11年、累計13億円の実績を持つ生稲様は、銀行融資の審査期間（約1ヶ月）がボトルネックとなり、好条件の物件を逃す「機会損失」に悩んでいました。「BRO-ZERO」の活用で意思決定スピードを維持し、大田区の「歌舞伎コンセプト」民泊では、デザインによる差別化に成功。稼働率80% 以上の人気物件を実現しました。

導入実績ページの見どころ

全国各地の戸建て、アパート、マンションなど、多様な物件における「BRO-ZERO」の活用実績を写真付きでご紹介しています。エリアや建物用途、リフォーム内容で検索が可能です。

観光地・淡路島の一軒家にサウナ・バーベキュー設備を設置して民泊仕様に！

兵庫県淡路市 戸建て物件（築35年）リビング・土間・キッチン・庭をフルリニューアル。他の民泊との差別化を図るため、庭に本格的なサウナと水風呂を設置。建物の半地下部分には屋根付きBBQスペースを完備し、内装は木のぬくもりを感じさせるウッディな雰囲気に統一しました。

「BRO-ZERO」について

「BRO-ZERO」は、マンション向け設備やリノベーション費用、民泊の立ち上げにかかる初期導入費用をゼロ円で導入できるサービスです。※ 初期費用相当額を分割払い（割賦販売契約等）にすることで、導入時の持ち出しを0円とするプランです。

手元資金（キャッシュ）を温存しながら、物件の資産価値向上や収益力アップを実現します。

BRO-ZEROについて：https://broad-e.co.jp/bro-zero/

会社概要

会社名：株式会社ブロードエンタープライズ

代表者：代表取締役社長 中西 良祐

本社所在地：東京都中央区晴海一丁目8番8号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW棟12階

設立：2000年12月15日

事業内容：マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」(https://broad-e.co.jp/business/b-cubic/)、IoTインターフォンシステム「BRO-LOCK」(https://broad-e.co.jp/business/bro-lock/)、外壁塗装・修繕「BRO-WALL」(https://broad-e.co.jp/bro-wall/)、初期費用ゼロの民泊運用「BRO-民泊」(https://broad-e.co.jp/bro-minpaku/)、等の販売・施工・保守

会社ホームページ：https://broad-e.co.jp/