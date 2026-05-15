【松崎ナオ】８月ライブ開催決定＆オフィシャルファンクラブ開設！！
シンガーソングライター 松崎ナオ が、2026年8月15日（土）に東京・渋谷 7th floorにてライブ「福福荘」を開催することが決定した。
今年2月に開催されたビルボードライブ横浜公演では、ライブならではの緊張感と繊細な表現力で観客を魅了。さらに、代表曲「川べりの家」のライブ音源配信やメディア出演を経て、2026年夏、新たなライブ公演の開催が決定した。会場となる渋谷 7th floor の親密な空気感の中で、松崎ナオの“今”を感じられる特別な一夜を届ける。
また、松崎ナオ Official Fanclub 「FUKU FUKU WAON ～福々和音～」を、2026年5月15日（金）
18:00よりオープンすることも決定。
「FUKU FUKU WAON ～福々和音～」では、ライブやリリースに関する最新情報に加え、会員限定コンテンツなども順次展開予定。
松崎ナオの活動を、より近い距離で感じられる場として運営していく。
【ライブ情報】
「福福荘」
日程：2026年8月15日（土）
会場：渋谷 7th floor
OPEN 19:00 / START 19:30
チケット詳細：\6,000 FC先行 5/22（金）18:00～6/14（日）23:59まで
一般販売 6/20（土）10:00～
【ファンクラブ情報】
松崎ナオ Official Fanclub
「FUKU FUKU WAON ～福々和音～」
開設日時：2026年5月15日（金）18:00～
年額：\6,600
【松崎ナオ プロフィール】
シンガーソングライター。
98年のデビュー以来、強さと繊細さ、大人と子供など、相反する感性が同居するような無二の音楽を歌い続ける。
これまで9枚のアルバムを発表。
2006年から現在まで、楽曲「川べりの家」がNHK総合『ドキュメント72時間』のテーマソングとして使用され、全世代で親しまれる代表曲となっている。
また、2016年からはバンド【鹿の一族】のギターボーカルとしても活動し、4枚のアルバムをリリース。
2026年1月、およそ11年ぶりとなる新曲のリリース。
▼松崎ナオ オフィシャル▼
HP：https://matsuzakinao.com/
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/matsuzakinao
X：https://x.com/naonks
Instagram：https://www.instagram.com/matsuzaki_nao/
Official Fanclub：https://fc.sunmusic-group.com/matsuzakinao