ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳「ビアガーデン2026 世界が恋する、北海道」（7/1～9/13）開催　北海道の旬食材を世界の調理法で楽しむ、夏のビールに合う料理が勢ぞろい

ANAクラウンプラザホテル千歳「ビアガーデン2026 世界が恋する、北海道」イメージ

ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳（千歳市北栄 2-2-1、総支配人：白木優至）では、2026年7月1日（水）から9月13日（日）までの期間、1階オールデイダイニング「ハスカップ ザ・ガーデン」にて、「ビアガーデン2026 世界が恋する、北海道」（5:30p.m.～9:30p.m.）を開催いたします。料金は食べ飲み放題で6,000円、5月15日からは500円お得な前売券（5,500円）も販売いたします。

https://www.anacrowneplaza-chitose.jp/beer/

グリーンシーズンを迎えた北海道は、旬の食材が豊富にそろう季節です。本イベントでは「世界が恋する、北海道」をテーマに、北海道の食材を世界の調理法で仕上げた、ビールに合う料理の数々をご用意し、北海道ならではの味わいをお楽しみいただけます。

シェフのおすすめは、北海道ポークのバックボーンリブ。北海道産の豚のあばら肉に特製の香辛料で味を染み込ませ、やわらかく仕上げた後、香ばしく焼き上げた食べ応えのある一皿です。また、蝦夷鹿肉のボロネーゼと道産チーズのピッツァは、道産の鹿肉の旨味を活かしたミートソースと北海道産チーズを合わせ、イタリアの技法で焼き上げた一品です。千歳近郊野菜の天ぷらを天むす茶漬けとして味わえる、〆としてもお楽しみいただけるメニューもご用意しております。

そのほか、千歳近郊の契約農家から届く旬の野菜を使ったサラダや、チェリートマトのさっぱりとしたマリネ、北海道産小麦を使用した自家製バケットに北海道産ポテトのサラダと地元野菜を挟んだサンドイッチなど、素材の魅力を活かしたメニューをご用意しております。ホテルで焼き上げる自家製プレッツェルなど、ビールに合うメニューも充実しています。北海道名物のザンギにとろりとしたチーズを合わせるなど、定番の味わいに新たな魅力を加えたアレンジメニューもお楽しみいただけます。

ドリンクは、キリンビール北海道千歳工場産の生ビールをはじめ、ハイボールやサワー、ワイン、日本酒、焼酎、ウイスキーなど豊富なアルコール類を取り揃えております。さらに、ノンアルコールビールもご用意し、幅広いお客様にお楽しみいただけます。

お食事の締めには、夏らしくさっぱりとお楽しみいただけるスイーツをご用意しております。フランボワーズやブルーベリー、いちご、クランベリーをキルシュのゼリーで閉じ込めたフルーツのゼリー寄せや、いちごと赤すぐりのムースにゼリーを添えた一品、赤肉メロンのショートケーキなど、爽やかな味わいのデザートが並びます。さらに、ラベンダーの香りをまとわせたブラマンジェヨーグルトや、ホテル自慢の「千歳なまらソフトクリーム」もお楽しみいただけます。

会場は「木のぬくもり」をテーマに、樽やグリーンを取り入れた温かみのある空間に仕上げ、ガーデンには電飾を施し、夏の夜を演出いたします。開放的で非日常感あふれる空間の中で、北海道の魅力を存分にご堪能いただけます。

ビアガーデン2026 世界が恋する、北海道

場所： ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 ウィング棟 1 階 オールデイダイニング ハスカップ ザ・ガーデン

期間： 2026年7月1日（水）から9月13日（日）

時間： 5:30p.m.～9:30p.m. 、時間制限 120 分、LO 30分前

料金： 大人\6,000 (食事のみ\4,200)、小学生 \3,000、幼児（3 歳以上の未就学児） \600

※税金・サー ビス料込

前売券： 大人\5,500（通常料金 \6,000） ※5月15日～6月30日の期間限定で販売

グリルポークソーセージ／自家製プレッツェル北海道産ポークのバックボーンリブ

■メニュー一例

オープンキッチンメニュー

北海道産ポークのバックボーンリブ／千歳近郊野菜の天ぷら（〆の天むす茶漬け）

おすすめメニュー

契約農家さん直送チェリートマトのグレック／千歳近郊野菜のグリル バーニャカウダソース／チキンブレストのスチーム 北海三升漬けのソース／自家製北海道大豆を使った枝豆とうふ／濃厚な道産ポテトサラダのカスクード／イタリアンハーブチキンの生春巻き／とろ～りチーズかけザンギ／とうもろこしのマヨペルシヤード／グリルポークソーセージ／蝦夷鹿肉のボロネーゼと道産チーズのピッツァ／北海道産真ホッケときのこのアヒージョ 日高昆布風味／自家製プレッツェル など

スイーツ

千歳なまらソフトクリーム／ブラマンジェヨーグルト ラベンダーの香りとメロン／メロンのショートケーキ／いちごとグロゼイユのムース／九龍球ビー玉ゼリー／フルーツのゼリー寄せ など

※記載内容は、予告なく変更する場合がございます。 ※写真はイメージです。

ご予約・お問い合わせ 1F オールデイダイニング ハスカップ ザ・ガーデン Tel 0123-40-2072(直通）

営業時間 朝食 5:30a.m.～9:30a.m. ランチ 11:30a.m.～2:30p.m. ディナー 5:30p.m.～9:30p.m.

ホテルウェブサイトはこちら(https://www.anacrowneplaza-chitose.jp/beer/)

【ビアガーデン2026付】北海道の夏を楽しむ宿泊プラン＜朝食付＞

「ハスカップ ザ・ガーデン」のビアガーデン2026と、朝食をセットにした1泊2食付きプラン。

期間： 2026年7月1日（水）～9月13日（日）

ハスカップ ザ・ガーデン 料理長 山本 昭典

ハスカップ ザ・ガーデン 料理長

山本 昭典（やまもと あきのり）

1973年生まれ。調理専門学校卒業後、株式会社ホテル日航千歳 （現： ホテルグランテラス千歳）に入社。宴会洋食の調理部門で研鑽を積む。

1998年に、ロイトン札幌（現：グランドメルキュール札幌大通公園）に宴会洋食調理部門に配属後、鉄板焼レストランのスーシェフやカフェのシェフを務める。

その後、札幌近郊のホテルや道外のリゾートホテルで経験を積み、2022年にANAクラウンプラザホテル千歳にハスカップ ザ・ガーデン副料理長として入社。

2023年4月より、ハスカップ ザ・ガーデン料理長に就任

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。

詳細は、ブランド公式サイトwww.crowneplaza.com(https://www.crowneplaza.com/hotels/jp/ja/reservation),

SNS公式アカウントhttps://www.facebook.com/Crowne.Plaza www.instagram.com/crowneplaza(https://www.facebook.com/Crowne.Plaza%20www.instagram.com/crowneplaza) をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ(https://www.sixsenses.com/jp/), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

プレミアム: ノーテッドコレクション(https://notedcollection.com/hotels/), vocoホテルズ(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ (https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ガーナーホテル(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/iberostar-beachfront-resorts/hotels/us/en/reservation)

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)・日本語版ウェブサイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)、ニュースルーム(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGiPKr9quNnlgAAAZ3eRhC4n0jEb0QcyxJ-B7hzQaKFC_6QMMUi3mmMhQ-479ozJ3QvJIKSJLO1Ja_27GicMXhTooPx0Q8xe9okOICF2g5-5AkZL4zP6QRWzJhxAFnp9hOT07s=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fihghotels%26resorts)をご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)、アプリをダウンロードするにはApple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-one-rewards-book-hotels/id368217298)、Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)をご覧ください。