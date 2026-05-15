「AIで画像化」を超え、あなたも漫画家に！AI漫画制作プラットフォーム『MOOTOON STUDIO』本日５月15日正式リリース＆第一回アワード開催決定

木村情報技術株式会社

AI・生成AIを活用したソリューションを展開する木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）は、AIを活用した漫画制作プラットフォーム『MOOTOON STUDIO（ムートゥーン スタジオ）』を、本日2026年5月15日(金)に正式リリースいたしました。あわせて、第一回アワードの開催も決定しております。

AIを活用した漫画制作が広がりを見せる一方、ユーザーが入力したストーリーをAIがそのまま画像化する手法では、作品としての完成度に課題がありました。

『MOOTOON STUDIO』はネームの作りこみにこだわり、コマ割り・カメラアングル・画風・漫画表現技法といった制作ノウハウを構造化してAIに指示する独自設計により、作品として成立する高い完成度のアウトプットを、安定して生成できます。

正式リリースに先立って実施したテストユーザー募集には、約30名のクリエイターにご参加いただきました。完成した作品は「#MOOTOON先行体験」のハッシュタグを付けSNS等で公開され、さまざまな反響をいただいています。

『MOOTOON STUDIO』は基本プランを無料で提供しており、個人から法人まで幅広いユーザーが手軽に漫画制作を始められます。

▶ブランドページ：https://brand-studio.mootoon.ai

『MOOTOON AWARD』Season 1 開催決定！

『MOOTOON STUDIO』で制作したオリジナル漫画作品を募集します。

- テーマ：「出会い」恋、再会、新しい自分、人生の転機――あなたが描く“出会い”を、ぜひ作品にしてください。- 募集期間：2026年6月10日(水)～７月10日(金)- 推奨ページ数：24～32P（上限60P）- その他1人3作品まで応募可。受賞者には、総額30万円相当の賞・特典（講評・公式掲載）あり。そのほか、賞金、STUDIOクレジット、公式掲載、講評など、あなたの作品を後押しする特典を準備しています。

※詳細は、特設サイト(準備中)および公式X（@officialmootoon）(https://x.com/officialmootoon)にて順次発表いたします。

『MOOTOON STUDIO』とは

『MOOTOON STUDIO』は、「絵が描けなくても、ストーリーが書けなくても、高品質な漫画が作れる」をコンセプトに開発したAI漫画制作プラットフォームです。

コマ割り・カメラアングル・画風・漫画表現技法といった制作ノウハウを構造化してAIに指示する独自設計により、作品として成立する高い完成度のアウトプットを安定して生成できます。

テストユーザーによる作品例

画面イメージ画面イメージ画面イメージ

正式リリースに先立ち、テストユーザーの方々にプロトタイプ版を体験いただきました。完成した多様なジャンルの作品は、「#MOOTOON先行体験」のハッシュタグとともにSNSで公開されています。ここでは、ご参加いただいたクリエイターの皆さまの作品を一部ご紹介します。

※クレジット表記：作品タイトル（作者のXアカウント名）

テストユーザーの声

生きものとわたし（@yuiponz1203）デグーのちとせは世界征服の夢をみるか？（@chitoseame_degu）海の見える部屋～雨の坂道と一つの傘～（@TAKAcxee）俺がボールで、ボールが俺で!?～転生バスケットボールのNBAへの道～（@KAYAtakubb）

テストユーザーの皆さまにご協力いただいたアンケートで最も多く寄せられたのは、「時短できた（作業時間が減った）」という声でした。次いで多かったのは、「アイデア出しが楽になり発想が広がった」という評価です。

さらに、「絵（キャラクター／背景）の品質が上がった」 「最後まで作品を完成させることができた」 「"自分だけでは描けない表現"（演出・構図・画角）が出せた」 といった声も多く寄せられ、従来の漫画制作では難しかった課題の解決に寄与していることがうかがえる結果となりました。

いただいたご意見を参考に、今後もサービスの改善・向上に取り組んでまいります。

利用イメージ｜3ステップで完成

料金体系

- ストーリー制作あなたの頭の中にある物語・体験談・アイデアを入力。AIが一緒に考えてくれるので、はじめての方でも安心です。- AIが漫画を自動で制作キャラクター・コマ割り・背景・セリフをAIが自動生成。気になる箇所は後から調整可能です。- 公開＆シェア完成した作品はMOOTOON STUDIOの専用ビューアでシェアできます。こんな方におすすめ- AIを使って漫画制作に挑戦したい- 思い描いているストーリーをビジュアル化したい- 自分のマンガ作品をもっと多くの人に届けたい- 多様なジャンルのマンガを気軽に楽しみたい- 漫画を企業の採用活動や商品プロモーションなどに活用したい

『MOOTOON STUDIO』はクレジット制を採用しています。基本プランは無料でご提供し、アカウント登録いただいた方には一定のクレジットを無料で付与いたします。

より多くの作品を制作したい方は、追加クレジットを購入してご利用いただけます。また、今後はキャンペーンによるクレジット付与も予定しています。

MOOTOON構想と今後の展開

MOOTOONは、AIを活用して次世代のクリエイターを育成し、日本が世界に誇る漫画・アニメ文化をグローバルに展開するプラットフォーム構想です。創作の民主化を加速させ、世界中に日本の漫画・アニメを届けます。

今後は、以下のサービスを順次展開してまいります。

- 『MOOTOON STUDIO』(https://brand-studio.mootoon.ai)：AIによる直感的な漫画制作ツール（本日正式リリース）- 『MOOTOON BIZ』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000220.000006034.html)：圧倒的コストパフォーマンスの法人向け漫画制作受託サービス（2026年4月8日リリース）- 『MOOTOON SCHOOL』：一般の方をプロへと導く育成プログラム- 『MOOTOON JAPAN』：日本文化を多言語で世界へ届ける漫画配信プラットフォーム。MOOTOON STUDIOで生成された作品のアニメ化にも対応。

▶ブランドページ：https://brand-studio.mootoon.ai

【木村情報技術株式会社 会社概要】- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

所在地 ：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

代表者 ：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設立 ：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/