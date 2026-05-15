Columbia × FUJI ROCK FESTIVAL’26 コラボレーションTシャツ 6月12日(金)発売

株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

1938年の創業以来、常にオリジナリティが高くイノベーティブなアウトドアウェアを提供し続ける「コロンビア」（株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン／東京都新宿区 代表：マッスィモ ラッザリ）は、オフィシャルサポーターを務める日本最大規模の野外ロックフェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL ’26」とコラボレーションしたTシャツ「Lee Renown Graphic SS Tee（リーレナウングラフィックTシャツ）」を、2026年6月12日(金)よりコロンビア直営店およびコロンビアオンラインストアにて発売いたします。

本コラボレーションTシャツは、汗をかいてもさらりとした着心地をキープする独自の吸湿速乾機能「オムニウィック」を採用し、真夏の野外フェスをより快適に楽しむための機能を搭載しています。アウトドアフィールドで音楽と自然が交差するフジロックの世界観を、アーティスト／グラフィックデザイナーの河村康輔氏が独自の視点で再構築しました。

2026年モデルでは、フジロックの象徴的な風景写真や、コロンビアとFUJI ROCK FESTIVALのロゴを大胆に“裁断”し、再構築する河村康輔氏のシグネチャーであるシュレッダースタイルのコラージュアートを採用。断片化されたイメージが再配置されることで、フェスの熱気や記憶が新たなビジュアルとして立ち上がるデザインとなっています。

コロンビアは「自然と音楽の共生」というFUJI ROCK FESTIVALのコンセプトに共感し、長年にわたり独自の防水透湿テクノロジー「オムニテック」を採用したスタッフジャケットの提供などを通じ、夏フェスを熱くサポートしています。

■商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75300/table/192_1_2f2aa5564fbc5ae12cb1111f7de25feb.jpg?v=202605150451 ]https://www.columbiasports.co.jp/shop/g/gPG2280125----S000/

126(Sea Salt Photo)

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■アーティストプロフィール

河村康輔

アーティスト/グラフィックデザイナー。

1979年広島県生まれ。コラージュアーティストとしてアーティストとのコラボレーションや国内外での個展、グループ展に多数参加。代表作に大友克洋氏の初の大規模原画展『大友克洋GENGA展』（2012）メインビジュアル制作やAKIRAを使用したコラージュ作品「AKIRA ART WALL PROJECT」の発表（2019）、Oasisデビュー30周年記念バンドロゴ（2024年）、「Tate YBA＆Beyond展」ロゴ・キービジュアルデザイン（2026）など。現在もアパレルブランドへのグラフィックワーク、ジャケット、書籍の装丁、広告デザイン、アートディレクションで活躍している。2021年にUTのクリエイティブディレクターに就任。

https://kosukekawamura.com/ja/about/

■フジロック特設ページ (5/18公開予定)

https://www.columbiasports.co.jp/feature_article/detail/fujirock

■FUJI ROCK FESTIVAL’26について

FUJI ROCK FESTIVALは、新潟県湯沢町苗場スキー場にて開催される、自然と音楽の共生を目指す日本最大級の野外ロックフェスティバルです。

開催日：2026年7月24日(金)～26日(日)

会場：新潟県湯沢町苗場スキー場

https://fujirockfestival.com/

■お客様からのお問合せ先

コロンビア / 株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

フリーダイアル : 0120 - 193 - 803

受付時間 : 月～金 10:00~12:00 , 13:00~18:00(土日休み)

https://www.columbiasports.co.jp