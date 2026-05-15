マッチングアプリ「Omiai」を運営する(株)Omiai、「JJUG CCC 2026 Spring」にブーススポンサーとして協賛

株式会社エニトグループ

株式会社エニトグループ傘下でマッチングアプリ「Omiai」を運営する株式会社Omiai（代表取締役CEO：今井良樹、以下「Omiai」）は、2026年5月30日（土）に開催される「JJUG CCC 2026 Spring」に、ブーススポンサーとして協賛いたします。

2012年にサービスを開始した「Omiai」は、2012年のサービス開始以降、累計会員数は1,000万人を超え、おかげさまで今年で14周年を迎えることができました。そのような中、Omiaiでは、変化する多様なユーザーニーズに迅速に応えるため、2024年に大規模なリアーキテクチャを実施しました。Javaでのサーバーサイド開発に加え、AIを活用した開発にも積極的に取り組むことで、開発スピードの向上と、エンジニアがより広い領域で価値を創出できる環境づくりを推進しています。

このたび「Omiai」は、Javaに支えられてきたこれまでの開発の歩みに感謝するとともに、Javaコミュニティのさらなる発展への貢献を目的として、「JJUG CCC 2026 Spring」への協賛を決定いたしました。

「Omiai」は、「JJUG CCC 2026 Spring」の会期中にブースを出展し、エンジニアチームの取り組みや開発カルチャーをご紹介します。あわせて、エンジニア向けアンケートや豪華賞品が当たる企画も実施予定です。

例年、「JJUG CCC」開催後には、参加者による技術的な学びや気づきが広く発信され、Javaコミュニティ全体の活性化につながっています。こうしたコミュニティ文化や交流は、将来の技術発展においても重要な役割を果たすものと考えており、「Omiai」は本協賛を通じて、Javaコミュニティのさらなる発展に貢献してまいります。

■「JJUG CCC 2026 Spring」について

JJUG CCCは日本最大のJavaコミュニティイベントです。Java関連の技術や事例に関する良質なセッションが行われ、また異なる分野で活躍するJava技術者が一堂に会する場ともなっています。（※公式サイトより抜粋）

- 日程：2026年5月30日（土）- 主催：日本Javaユーザグループ（JJUG）- 場所：ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター（住所：東京都新宿区西新宿8丁目17－1 住友不動産新宿グランドタワー5F）- 参加費：無料- 公式サイト：https://ccc2026spring.java-users.jp/

■「Omiai」エンジニアチームの取り組みについて

「Omiai」エンジニアチームの取り組みは、noteやブログでも公開しています。

- Engineer Note：https://note.enito.co.jp/m/m481131cd78b3/hashtag/555099- Omiai Tech Blog：https://zenn.dev/p/omiai_techblog【「Omiai」概要】

■らしさで出会うマッチングアプリ「Omiai」とは

「Omiai」は、2012年2月に日本でいち早く誕生した、“まじめな出会い”を提供するマッチングアプリの元祖です。

主に30代を中心とした、結婚を見据えた真剣な出会いを求める方々にご利用いただいています。

現在、日本では4人に1人がマッチングアプリをきっかけとして結婚（※1）するなかで、Omiaiはその人が大切にしてきた想いや生き方、経験からにじみ出る“らしさ”という本質的な魅力に焦点を当てた、新しい出会いのかたちを提案しています。

今後は、その方の経験によって培われた価値観や気持ちを表現できる「マイベスト」など、“人となり”を出会いの起点とする機能をさらに充実させ、「自分らしく出会える」体験の提供を目指してまいります。

また、皆さまにより安心してマッチングアプリをご利用いただけるよう、Omiaiは一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会に理事として参画し、業界全体の健全な発展にも積極的に取り組んでいます。

※1：こども家庭庁（2024年11月18日発表） 令和6年度「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」ウェブアンケート調査 最終報告サマリ(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3e9fd515-d6c1-416c-86d9-6df71d5213b1/eb02aed7/20241118_councils_lifedesign-wg_3e9fd515_05.pdf) より



■ Omiai会社概要

社名：株式会社Omiai

英語社名：Omiai, Inc.

代表者：代表取締役CEO 今井 良樹（いまい よしき）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー17F

運営開始日：2023年3月1日（株式会社ネットマーケティングから会社分割により事業を承継した日）

事業内容：マッチングアプリ「Omiai」の運営

株主：株式会社エニトグループ（100％）

URL：https://fb.omiai-jp.com/

【エニトグループ概要】

エニトグループは、2023年3月に「with」を提供する株式会社with（以下：with）と「Omiai」を提供する株式会社Omiai（以下：Omiai）の運営統括会社として設立されました。マッチングアプリ「with」と「Omiai」において、温もりとサイエンスを掛け合わせたサービス開発・運営を行い、多くの良縁を織り成しております。今後は、トラスト＆セーフティーをさらに強化するとともに、生成AIやマシーンラーニング（機械学習）をはじめとするテクノロジーを活用することで、より多くの人々に最適な出会いの機会を提供してまいります。また、マッチングアプリにとどまらず、出会いを起点とした多様なライフイベントをサポートする「生活インフラ」となるべく、様々な取り組みを通じて社会に新たな価値を提供し続けることを目指してまいります。

- 「with」「Omiai」をあわせた累計会員数：2,500万人超（2026年1月時点）- 「with」「Omiai」をあわせた累計マッチング数：2億組超（2023年6月時点）【人材採用について】

Omiai・with・エニトグループでは新しい仲間を募集しています。

- 会社説明資料：https://speakerdeck.com/enito/enito-with-omiai-company-info- 求人情報：https://hrmos.co/pages/enito/jobs