【ホテルメトロポリタン 鎌倉】あじさいの名所 「長谷寺」優先鑑賞付拝観券付き宿泊プランを販売

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン 鎌倉（運営／日本ホテル株式会社、 総支配人／草野 博子）は、2026年5月15日より、例年ご好評をいただいている「長谷寺 あじさい優先鑑賞付拝観券＆西陣織 御朱印帳付き宿泊プラン」を公式サイト限定で販売いたします。

長谷寺は40種2,500株が咲き誇るあじさいの名所としても知られ、四季それぞれにも草花をお楽しみいただけることから「花の寺」としても親しまれています。

本プランでは混雑時でも人気の「あじさい路」に並ばずにお入りいただける優先入場拝観券の他に、ホテルオリジナルデザイン 西陣織の御朱印帳の特典もご用意しております。

ぜひこの機会に梅雨に映えるあじさいを愛でながら、御朱印帳巡りをしてみてはいかがでしょうか。

■プラン 概要

画像はイメージです

■プラン名 公式サイト限定【6/1～6/30】

長谷寺 あじさい優先鑑賞付拝観券＆西陣織 御朱印帳付き宿泊プラン

■予約受付 2026年5月15日（金） ～ 6月29日（月）

■宿泊期間 2026年6月1日（月） ～ 6月30日（火）チェックアウトまで

■料金 1室41,900円～（特典付き／素泊まり）

1室47,900円～（特典付き／朝食付き）

※いずれも1室あたり（2名様利用の場合）サービス料・消費税込み

■プラン特典 ・長谷寺 あじさい優先鑑賞付拝観券（1泊/1名/1枚）

・ホテルオリジナルデザインの西陣織の御朱印帳と収納袋 （1泊/1名/1セット）

※入場の際、チェックイン時にお渡しする拝観引換券をご持参ください。

■ご予約： https://kamakura.metropolitan.jp/stay/plan/hasedera.html (https://kamakura.metropolitan.jp/stay/plan/hasedera.html)

※WEB予約のみ

■お問合せ︓ 電話0467-60-1111（代表）

■鎌倉 長谷寺について

往古より「長谷観音」の名で親しまれる当山は、正式には「海光山慈照院長谷寺」と号します。

開創は奈良時代の天平八年(736)と伝え、聖武天皇の治世下に勅願所と定められた鎌倉有数の古刹です。本尊は十一面観世音菩薩像。木彫仏としては日本最大級（高さ9.18ｍ)の尊像で、坂東三十三所観音霊場の第四番に数えられる当山は、東国を代表する観音霊場の象徴としてその法灯を今の世に伝えています。

公式WEB：https://www.hato.co.jp/(https://www.hasedera.jp/)

■客室紹介

プレミアムコーナーツイン（45平方メートル ）スーペリアツイン（28平方メートル ）モデレートツイン（26平方メートル ）

■ホテルメトロポリタン 鎌倉

2020年4月24日開業。日本ホテル株式会社（所在地／神奈川県鎌倉市）運営のメトロポリタンブランドの1ホテル。古都鎌倉の中心、JR鎌倉駅から徒歩2分という好立地にある「ホテルメトロポリタン鎌倉」。若宮大路に面したロケーションは観光拠点に最適です。全室に洗い場付きバスルームを完備し、一部客室では鶴岡八幡宮の二の鳥居を望めます。温かみのあるサービスと、心安らぐ空間が、歴史と文化が息づく街での上質な滞在を約束します。

住所：〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町 1-8-1

電話番号：0467-60-1111（代表）

URL： https://kamakura.metropolitan.jp/

アクセス：ＪＲ鎌倉駅東口から徒歩２分

ホテル公式SNS

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