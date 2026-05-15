韓流ブームの先駆者、俳優“チャン・ドンゴン”13年ぶりのファンミーティング開催決定

STORYWORKS株式会社

STORY WORKS株式会社は、チャン・ドンゴンスペシャルファンミーティング『2026 Jang Dong Gun’s STORY～紳士からの感謝状～』を2026年9月21日にI‘M A SHOW（東京・有楽町）にて開催いたします。



韓流ブームの先駆者である俳優“チャン・ドンゴン”、日本でのスペシャルファンミーティングを13年ぶりに開催

2013年に日本でのファンとの交流以来、13年ぶりとなるファンミーティングを東京で開催することが決定いたしました。

これまで、2007年の武道館で行われたファンミーティングを皮切りに、2009年には東京ドームで行われた『奇跡が揃った。韓流フォーカード FOUR OF A KIND』や、2013年のグランドプリンスホテル新高輪で行ったイベントなどを通して、ファンとの交流を行ってきました。

2024年に主演映画『満ち足りた家族』のジャパンプレミアムで久しぶりに来日した際、日本のファンの熱い想いに触れ感動したことから、「日本のファンの皆さんに直接会いに行って感謝の気持ちを伝えたい」と本人が熱望し、今回のスペシャルファンミーティングが実現することとなりました。

近年は映画を中心に活躍しており、昨年1月に日本で公開された『満ち足りた家族』に続き、インターポールの役で出演した『熱帯夜（原題）』の韓国公開も控えています。

本イベントではこれまでの活動の軌跡やこれからの活動を、本人から直接聞くことのできる貴重な機会となります。

ファンと直接交流できることを楽しみにしているチャン・ドンゴン。深みのある大人の魅力を存分に感じていただける本イベントにご期待ください。

◆公演概要

『2026 Jang Dong Gun’s STORY～紳士からの感謝状～』



◆開催日時：2026年9月21日（月・祝） 開場 17:00 / 開演 18:00

◆会場：I’M A SHOW（〒100-0006 東京都千代田区有楽町２丁目５－１ 有楽町センタービル 7階 別館）



◆チケット料金：S席18,700円（税込）/ A席15,400円（税込）

-入場者全員:ハイタッチ会、チケット別特典あり（詳細は後日発表）

-S席購入者：前方席確約

※3歳未満は入場不可。3歳以上よりチケットが必要となります。

※別途プレイガイドの手数料がかかります。

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止

※営利目的の転売禁止

◆チケットお申し込み

受付期間：

-Lencore先行：2026年5月22日（金）12:00～6月10日（水）23:59

-プレリクエスト先行：2026年5月22日（金）13:00～6月14日（日）23:59

受付URL： https://l-tike.com/jangdonggun/

※チケット販売に関する詳細な情報につきましては、公式サイト等を通じて別途ご案内させていただきます。



◆企画：ADONIS JAPAN

◆主催：STORY WORKS 株式会社

◆お問い合わせ先：公演事務局 adonisjapan2026@gmail.com

チケット詳細や公演に関する今後のご案内は、公式サイトおよびSNSにて順次お知らせいたします。

チャン・ドンゴン オフィシャルファンクラブサイト：https://adonis-japan.com/

2026 Jang Dong Gun’s STORY オフィシャルX：https://x.com/adonisjapan

2026 Jang Dong Gun’s STORY オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/jangdonggunsstory/

◆チャン・ドンゴン PROFILE

1992年『われらの天国』で俳優デビュー。デビュー翌年より主演俳優として数多くのドラマに出演。

特に、2000年の『イブのすべて』で圧倒的なビジュアルと陰ながらヒロインを支える優しい男性を演じ「理想の男性像」として熱狂的な支持を集めた。

第一次韓流ブームとともに、2003年には韓流四天王の一人として日本でも広く名を知られるようになった。

ドラマでは『紳士の品格』『SUITS/スーツ～運命の選択』『アスダル年代記』、映画では『友へチング』『ブラザーフッド』『タイフーン』『満ち足りた家族』など数多くのヒット作に出演している。