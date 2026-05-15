阪神タイガースのブロンズパートナーとして、2度目の冠協賛試合「ELECOM Better being Day」を開催しました

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、5月1日（金）に阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）にて、「ELECOM Better being Day」と題し、阪神タイガース対読売ジャイアンツ戦に協賛しました。

両球団へ当社製品詰め合わせセットを贈呈

読売ジャイアンツの小濱 佑斗選手には、当社取締役社長執行役員の石見 浩一から、阪神タイガースの高寺 望夢選手には、当社取締役専務執行役員の田中 昌樹からエレコム製品の詰め合わせセットを贈呈しました。

＜贈呈製品＞

■コンパクト大風量ハンディファン

型番：FAN-U261GN

URL：https://www.elecom.co.jp/products/FAN-U261GN.html

■ECLEAR リフレッシュガン-ヘビーモデル-

型番：HCR-GN03BK

URL：https://www.elecom.co.jp/products/HCR-GN03BK.html

■オープンイヤー型 ワイヤレスヘッドホン

型番：LBT-OWS02BK

URL：https://www.elecom.co.jp/products/LBT-OWS02BK.html

■薄型コンパクトモバイルバッテリー(10,000mAh)

型番：DE-C66-10000BK

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C66-10000BK.html

「ELECOM Better being Day」の由来

当社は、パーパスとして「Better being」を掲げています。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し続けます。そして、エレコムグループとして持続的に成長を続けるという想いを込めて、冠協賛の試合名とさせていただきました。

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/release/20260515-01/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一