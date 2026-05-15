小学生からやり直し！転生オカルトミステリー！『月虹の教室』第1巻5月15日(金)発売!!
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『月虹の教室』（原作：餅月望 漫画：唐崎）第1巻を2026年5月15日（金）に発売いたします。
❑あらすじ
普通の会社員・箕輪進夢のもとに現れた小学校時代のクラスメイト、黒藤舞夜。
黒魔女とあだ名された彼女は、驚くべき事実を彼に告げる。
かつての同級生が全員死んだ。そして、自分達もじきに死ぬ──。
舞夜の魔法によって魂だけを過去へと転移させられた進夢は、
同じく時間転移した同級生とともに、死の運命を回避すべく行動を開始する！
実力派タッグが描くタイムスリップミステリー開幕！！
❑見どころ
大ヒットアニメ化作品『ティアムーン帝国物語』を手掛けた餅月先生が贈るオカルト・ミステリーを、唐崎先生が凄まじい画力でコミカライズ！
❑書誌情報
『月虹の教室』書影
『月虹の教室』第１巻
原作：餅月望
漫画：唐崎
発売日：2026年5月15日（金）
判型：B6判
ページ数：160ページ
定価：880円（税込）
竹書房公式サイト詳細：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10160050.html
竹コミ！連載ページ：
https://takecomic.jp/series/3cd1b17c592ae
❑作家情報
▼原作：餅月望
著作に『ティアムーン帝国物語 ～断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー～』（TOブックス）など。
著者X：https://x.com/mochizuki555
▼漫画：唐崎
著作に『酒癖50』（KADOKAWA）など。
著者X：https://x.com/karasaki_th
❑連載サイト「竹コミ！」情報
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
編集部公式X
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❑試し読み
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