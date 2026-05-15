WiFi 7 トライバンド接続対応、最大18000Mbpsの高速な無線環境と10G LANイーサネットポートが搭載された「ASUS RT-BE18000」の販路拡大

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、2025年4月25日（金）Amazon限定モデルで発売した、WIFI7対応のWIFIルーター「ASUS RT-BE18000」の販路を拡大いたします。

2026年5月22日（金）全国の家電量販店およびECサイトで順次発売いたします。

製品サイト：https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/asus-rt-be18000/(https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/asus-rt-be18000/?utm_source=PR&utm_medium=link)

WiFi 7による高性能なメッシュWiFi

ASUS RT-BE18000 は最先端のWiFi 7テクノロジーを搭載しています。10GのWANポートと10GのLANポートのデュアル10Gポートを搭載、有線バックホールにも対応しメッシュネットワークでもWiFi 7の性能を最大限に引き出します。8Kストリーミング、HDRゲーム、コンテンツ制作、AIなど、ホームエンターテインメントとクラウドコンピューティングで次世代コネクテッド体験をお楽しみください。

最速 6GHz WiFi

最速の6GHz帯域に対応したASUS RT-BE18000は、最大18 Gbpsの超高速トライバンドWiFi 7接続を実現します。最先端のWiFi 7モバイル端末から従来のIoTデバイスまで、幅広いデバイスに対応した包括的なWiFi互換性を提供します。

MLOを総合的にサポート

マルチリンクオペレーション（MLO）により、2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯から最適な周波数帯を自動で組み合わせ、切り替えることで、バッファリングのない接続が可能になります。RT-BE18000は使用するMLOモードに関係なく、すべてのWiFi 7デバイスで末永く利用できるよう設計されています。*

*対応するMLOモードおよび帯域はクライアントデバイスによって異なります。詳しくは各デバイスの仕様をご確認ください。

AiMesh

高性能なWiFi 7と次世代テクノロジーAiMeshを活用することで、より広範で安定した安全な通信環境、豊富な機能を備えたネットワークを提供します。スマートホーム全体を１つのネットワーク名ですべて管理できます。

ペアレンタルコントロール機能

高度なファミリープロテクション機能とペアレンタルコントロールで、お子様もご自身もバランスの取れた充実したデジタルライフを手に入れることができます。サブスクリプションは不要です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1713_1_89472418ccba3b89170221b25c95f0fd.jpg?v=202605150151 ]ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan